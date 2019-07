Aguad tuvo que retractarse y expresó su "repudio al levantamiento carapintada"

Sus dichos suscitaron una ola de repudios y no le quedó otra que pedir disculpas y retractarse. Desde Ricardo Alfonsín hasta las Abuelas de Plaza de Mayo, un amplio arco de personalidades de la política y entidades salieron al cruce de las declaraciones del ministro de Defensa, Oscar Aguad, quien ayer había manifestado que el levantamiento carapintada que tuvo lugar en Campo de Mayo en 1987 "es cosa vieja", un episodio "chiquito". Hoy salió a retractarse y dijo que fue "mal interpretado".

Aldo Rico, quien lideró el alzamiento militar de Semana Santa del 87 contra la democracia, desfiló ayer

"El ministro de Defensa, Oscar Aguad, reitera su repudio histórico al levantamiento carapintada ocurrido en 1987 en Campo de Mayo y rechaza cualquier alteración del orden democrático o comportamiento que atente contra la institucionalidad", subrayó la cartera de Defensa en un comunicado.

Una multitud se dio cita en la Plaza de Mayo para repudiar el levantamiento carapintada de 1987

A través del Ministerio, Aguad dio marcha atrás y señaló que sus "dichos sobre ese hecho fueron malinterpretados".

"Aguad aclara que sus dichos sobre ese hecho fueron mal interpretados, al tiempo que enaltece la figura del expresidente Raúl Alfonsín, quien llevó adelante un enorme trabajo para conservar el orden institucional", resaltó la cartera.

Polémicos dichos sobre la presencia de Rico en el desfile

Más temprano, en declaraciones a FM Metro, Aguad defendió el "derecho" del militar retirado Aldo Rico a participar del desfile por el Día de la Independencia por ser "excombatiente de Malvinas" y consideró que "lo de los carapintadas es cosa vieja" ya que, según dijo, "fue un acontecimiento chiquito".

"Aldo Rico tiene derecho a desfilar como excombatiente de Malvinas. Lo de los carapintadas es cosa vieja. Fue un acontecimiento chiquito, que yo no creo que haya puesto en jaque a la democracia", afirmó el funcionario nacional.

"Lo que nosotros permitimos es que desfilen los veteranos de Malvinas", indicó el cordobés, y agregó: "Si quiere desfilar, que desfile. ¿Podemos perder este tiempo hablando de Aldo Rico, en este momento que estamos viviendo?".

Para el dirigente radical, "Aldo Rico no existe en esta parte de la historia" y evaluó que se "le está dando importancia" y "magnificando" desde algunos sectores.

En tanto, Aguad destacó el desfile militar realizado por el Día de la Independencia, al indicar que "es importante reconstruir el sentimiento patriótico en la Argentina" porque "es un país que necesita de la unidad para salir adelante".

"Estas son otras fuerzas armadas subordinadas al poder político. Otra cosa es juzgar los hechos de las fuerzas en gobiernos no democráticos", aclaró.

Los cuestionamientos

Legisladores y ex funcionario del expresidente Raúl Alfonsín salieron a repudiar los dichos de Aguad. A través de la red social Twitter, Ricardo Alfonsin (hijo del exmandatario), le señaló a Aguad que sus dichos "no hacen otra cosa que ofender a cuantos lucharon por la democracia y su consolidación, por la paz y contra la violencia". Y agregó: "No tenés derecho a falsear la historia de esa manera, ni a agraviar así a los argentinos".

Con todo respeto, @OscarAguadCBA: tus dichos no hacen otra cosa que ofender a cuantos lucharon por la democracia y su consolidación, por la paz y contra la violencia. No tenés derecho falsear la historia de esa manera, ni a agraviar así a los argentinos. — Ricardo Alfonsín (@RICALFONSIN) 10 de julio de 2019

Horacio Jaunarena, exministro de Defensa de Alfonsín, también lo cuestionó: "Si para el ministro (Aguad) esto fue chiquito, no lo fue para la gente".

Los organismos de DDHH también expresaron su rechazo. Desde su sitio oficial en Facebook, Abuelas de Plaza de Mayo, señaló lo siguiente:

Y la agrupación HIJOS de Capital, también cuestionó la presencia de Rico y los dichos de Aguad.

De igual manera, el periodista Hugo Alconada Mon, también expresó su malestar con los dichos del ministro de Defensa:

Corrió sangre, se movilizaron millones, la Justicia envió a prisión a muchos, Carlos Menem los indultó... Y según el ministro de Defensa, Oscar Aguad, "lo de los carapintadas es cosa vieja, FUE UN ACONTECIMIENTO CHIQUITO" https://t.co/1K2BCYDbaz — Hugo Alconada Mon (@halconada) 10 de julio de 2019

Y la lista continúa.