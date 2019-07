El millonario nuevo fichaje del Real Madrid se descompensó en la presentación

Todo marchaba de maravillas para Éder Militão en el Santiago Bernabéu. Había superado con éxito la presentación en el palco de honor y luego salió vestido con la indumentaria de juego al césped, donde recibió la ovación de los aficionados. Pero el defensor brasileño de 21 años, flamante campeón de la Copa América, dio el susto al momento de enfrentarse a la prensa.

Militão no pudo acabar su comparecencia ante los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio Santiago Bernabéu, todo a causa de que empezó a sentir un mareo en el momento en el que recibía la última pregunta.

Vestido con traje negro y corbata del mismo color sobre camisa blanca, el ex defensor del Porto FC, que llega a la Casa Blanca a cambio de 50 millones de euros y con un contrato por 6 temporadas, respondía con un ritmo lento cada pregunta de los periodistas.

En un momento pareció emocionarse pero eran los primeros síntomas de su malestar.

En el momento que un miembro de prensa del Real Madrid anunció que era la última pregunta, que fue sobre su deseo de poder jugar con su compatriota Neymar en el club blanco, Éder Militão colapsó.

"Me estoy mareando, estoy nervioso, es una emoción enorme", dijo ante el micrófono tapándose la cara con las manos y con la preocupación de su familia, sentada en primera fila de la sala de prensa. El defensa brasileño abandonó el recinto dándose aire con las manos, escoltado por Álvaro Arbeloa que fue el encargado de iniciar la presentación.