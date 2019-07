En Salta seguirá siendo obligatorio circular con cédulas y licencia físicas

Para circular en cualquier tipo de vehículo en Salta es y seguirá siendo, al menos en el corto plazo, obligatoria la tenencia de la cédula verde o azul en formato físico, es decir, con la tarjeta de papel o plástico.

En territorio provincial no será válida la presentación de documentación de propiedad del vehículo en versión digital, como anunció el Gobierno nacional ayer, luego de que se publicara en el Boletín Oficial una norma de la Secretaría Ministerio de Modernización en este sentido.

"A partir de hoy se puede circular en auto con las cédulas verde y azul en formato digital", se aseguró ayer desde el Gobierno nacional. No obstante, en Salta la medida no tiene vigencia y sigue siendo obligatorio presentar documentación física tanto de cédula verde como azul.

"El municipio de Salta tiene autonomía para definir si adhiere o no a la medida impulsada por Nación y, por el momento, no la aplicaremos porque no contamos con el respaldo tecnológico para hacerlo", explicó a El Tribuno el subsecretario de Tránsito y Seguridad Vial, Juan Carlos Sauma.

El funcionario municipal cuestionó, además, que desde el Gobierno nacional impulsen iniciativas de este tipo sin consensuar con las ciudades donde deben aplicarse y sin brindar ningún tipo de apoyo para contar con los elementos que permitan realizar los controles necesarios.

Si bien basta con un teléfono celular para leer el código QR que la cédula digital tiene para validar la información, Sauma indicó que la comuna salteña "no está en condiciones en este momento de comprar aparatos para los 40 o 50 inspectores" que el organismo que encabeza "tiene en la calle por turno", y que "no se le puede pedir al personal que use sus teléfonos personales para actividades vinculadas a su actividad laboral".

De acuerdo a la información difundida ayer por Nación, las cédulas de identificación del automotor y del motovehículo conocidas como cédula verde y azul ya no son necesarias en sus versiones físicas y los automovilistas podrán circular por las calles y rutas argentinas con los documentos digitalizados en el teléfono celular.

"Nación lanza esta medida que en realidad no suma a la seguridad vial, pero es un gasto extra que tenemos los municipios porque no nos proveen nada, se olvidan además que hay muchos municipios adonde no llega la señal de internet como en Buenos Aires", cuestionó Sauma, y agregó: "En Salta particularmente hay problemas de señal y se necesitarían comprar celulares que cuestan no menos de 12 mil pesos para poder bajar la aplicación y descargar los códigos QR para los controles".

Aseveró: "En el corto plazo es una erogación que no podemos hacer, tenemos en cambio otras prioridades previstas como obras de infraestructura, señalización horizontal y vertical que realmente hacen falta".

"Sería bueno que el Gobierno, si tiene la iniciativa de generar estos beneficios, nos otorgue también el equipamiento o nos brinden una manera accesible para adquirirlo, pero lamentablemente nos dejan a la deriva en disposiciones que a nosotros nos generan un gasto innecesario", refutó Sauma.

El subsecretario de Tránsito y Seguridad Vial insistió en que "la gente en Salta debe entender que tienen que tener la cédula verde o, en su defecto la azul, pero en forma física", y agregó: "Nosotros priorizamos otras cuestiones, como la infraestructura vial, antes que un dispositivo que solo facilita la tenencia de una documentación, pero no mejora la seguridad vial para nada".

Advirtió además que "lo mismo ocurre con la licencia de conducir: deben contar con la versión física del carnet". En cambio, explicó que "con la versión digital del seguro no hay problema, porque ya se coordinó con la Superintendencia de Seguros y ya se validaron las aplicaciones de todas las aseguradoras".

También en las rutas

En la misma línea que Sauma, el director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Diego Figallo, cuestionó la falta de coordinación por parte de Nación con distritos del interior antes de lanzar medidas como estas, y anticipó que, en lo inmediato, tampoco podrán los automovilistas presentar documentación de sus vehículos en formato digital en las rutas que atraviesan la provincia.

"Esto es similar a lo que sucedió con la licencia de conducir digital, que la lanzaron sin consensuar con las provincias y al principio no podíamos hacer los controles, pero actualmente sí los hacemos", y destacó que "son medidas que tienden a facilitar al ciudadano que circula para no llevar todo en papel, que es una tendencia que nos parece bien".

Finalmente, advirtió que "no solo Salta, sino ninguna provincia está en condiciones de aplicar esta tecnología hasta tanto Nación no nos baje las capacitaciones al respecto".

"Le aconsejamos a todo salteño, y a quien visite la provincia en vacaciones, que siga utilizando la documentación física", concluyó Figallo.

“Revolución digital”

El vicejefe de Gabinete y secretario de Gobierno de Modernización, Andrés Ibarra, afirmó ayer que “son casi 25 millones de personas que tienen la cédula verde y otras 15 millones la cédula azul”, y destacó que “20 millones de argentinos que tienen la licencia de conducir hoy pueden exhibirla desde el celular sin llevarla físicamente”.

Además, aseveró que están trabajando en la construcción de la agenda digital para tener un gobierno electrónico y que “todos los ciudadanos se beneficien con estos desarrollos” porque “la Argentina tenía desde el Estado una materia pendiente con la revolución digital”.