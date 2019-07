Incluir Salud: reclama un remedio especial para su hija

Una mujer asegura que la oficina local del programa no cumple con un amparo judicial. Desde el organismo, esperan conseguir esa marca en el mercado.

Miriam Sánchez se contactó con El Tribuno para denunciar la situación en que está su hija, quien padece cardiopatía congénita e hipertensión pulmonar irreversible en grado cuatro, una enfermedad que se agrava con el pasar de los años.

Contó que su hija, quien forma parte del programa nacional Incluir Salud (ex-Profe), toma más de 300 comprimidos de medicamentos por mes para que su organismo responda bien. Según dijo, en su caso no es posible un trasplante.

Además de los remedios para el corazón, su hija necesita la droga Bosentan, de una marca comercial especial, que viene en una caja de 60 comprimidos, por 125 miligramos, por la hipertensión pulmonar. Aseguró que el cuerpo de su hija no toleraba las otras marcas de la misma droga: "Este es el único que hay realmente para la hipertensión pulmonar. Los otros no son específicos".

Hace casi cuatro años, Sánchez presentó un amparo en el Juzgado Federal, ante el magistrado Julio Leonardo Bavio, para que exigiera a Incluir Salud cumplir con las indicaciones médicas para su hija, entre ellas, la entrega de la marca específica de la droga.

Desde Incluir Salud venían proveyéndole este remedio con normalidad, hasta hace unos meses. Aseguró que desde la oficina del programa en Salta trasladaron la culpa a la sede central, en Buenos Aires.

Sánchez logró contactarse con la oficina nacional, donde le explicaron que las recetas de los remedios ya están autorizadas y que solo resta que la oficina local compre el medicamento.

"A mí me deben tres cajas. Les dije a los de Incluir Salud Salta que vamos a intimarlos a que compren la medicación. Ellos activan un proceso que podría durar unos años más. Su deceso no sería ahora. Eso nos pone a todos locos, nos trastorna. Si tenés una condena de muerte, tenés que ver la manera de que esto no suceda", expresó.

La respuesta oficial

El coordinador de Incluir Salud Salta, Carlos Saravia, explicó a El Tribuno que la marca comercial de Bosentan que están obligados a darle a la hija de Miriam por el recurso de amparo es difícil de conseguir en el mercado y que esperaban que ayer al mediodía una droguería les respondiera si estaba disponible.

Relató que pidieron autorización a Buenos Aires para que sumaran la última solicitud de Sánchez, del 24 de junio último, a las compras centralizadas que hacen. Desde la oficina les dieron el sí, pero solo por reintegro. "Eso significa que tenemos que comprarlas acá y después pedirle a Buenos Aires que nos reintegre el valor de la compra", explicó Saravia.

Señaló que hicieron las cotizaciones de la droga, de acuerdo con la nueva ley de Sistema de Contrataciones de la Provincia, pero que las droguerías no les cotizaron la marca comercial que ella necesita. "Es difícil de conseguir. Las droguerías tienen sus tratos con los laboratorios y a veces no hay en el mercado. Cuando uno pide con una marca comercial determinada, uno tiene que dar esa marca comercial y no es fácil conseguirla. De hecho, es bastante difícil", aclaró.

"De fácil lapicera"

Saravia manifestó, en oposición a los dichos de Sánchez, que no hay una razón médica para exigir una marca determinada: "Los médicos, mis queridos colegas, son de fácil lapicera. Ponen: "Yo quiero Bosental, de marca tal', y el juez que, obviamente no conoce de este tema, les hace lugar. La droga es la misma, exactamente igual".

"A nosotros nos ocurre no solo con medicación, sino también con algo hasta, en cierta forma, ridículo", expresó Saravia. "El juez autoriza amparos con pañales de las marcas más caras, porque así pide la receta, y a nosotros nos obliga a comprar esos pañales carísimos, pudiendo comprar otros más baratos, que cumplen la misma función, y proveer a una mayor cantidad de afiliados y no destinar tanta plata a uno solo".

