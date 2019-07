Retroceso para los Benavides en el Silk Way Rally

Los tramos entre Mandalgovi y Dalanzadgad, en la sexta etapa del Silk Way Rally, fueron bastante complicados para los hermanos salteños Kevin y Luciano Benavides, quienes -al igual que otros pilotos- indicaron que había un error en el roadbook y por ese motivo perdieron varios minutos y cedieron posiciones en la general.

La etapa comprendió 3,58 kilómetros de enlace y 408,17 km de especial en el sur de Mongolia, camino a China.

Luciano, piloto oficial de KTM, finalizó 11º y Kevin, de Honda, fue 13º. En la general, el piloto del equipo de Austria se encuentra tercero y el exsubcampeón del Dakar ahora está séptimo.

“Venía bien y en la segunda parte salí bastante bien, súper tranquilo, pero había una nota de roadbook que no estaba y me perdí. Hice 20 kilómetros adelante y después tuve que volver por un error en el roadbook. Perdí al menos 20 minutos, espero que se solucione y sino, hay que seguir”, expresó el menor de los Benavides.

Su hermano también contó lo que le sucedió: “Al final de la etapa había algo equivocado en el roadbook porque nos hemos encontrado con varios pilotos buscando las notas. Estuvimos buscando una pista que no encontramos. Ha sido complicado. Venía regulando porque tampoco me interesaba mucho salir delante en la siguiente etapa, pero al final nos hemos encontrado con todo ese lío. Vamos a ver qué ocurre al final”.