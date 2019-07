Popeye arrasa en el Regional NOA A

En San Miguel de Tucumán se disputa el Regional del NOA de clubes en hockey con la presencia de equipos salteños en damas y caballeros. Las chicas de Popeye arrasan en la zona B, con tres victorias en igual cantidad de partidos disputados, mientras que Gimnasia y Tiro ganó un choque y perdió los otros dos.

En el primer juego, las espinacas vencieron a Old Lions por 3 a 2. Los goles fueron de Camila Gómez, Virginia Stieglitz y Martina Vilte. Luego le ganó a Gimnasia 2 a 0 (Agustina Casteluchi y Constanza Gómez), mientras que ayer venció a Santiago Lawn Tennis 3 a 0 (Constanza Gómez, Luz Soto y Martina Vilte). Hoy, a las 17 se enfrentarán a Universitario (T). El albo cayó con Santiago Lawn Tennis 1 a 0, con Popeye 2 a 0 y le ganó a Old Lions 5 a 3 (con tantos de Martina González x 3, Azul Taibo y Lucía López). A las 12.30 van con Los Tarcos.

Espinacas y el ciclón van bien

Al igual que en damas, los chicos de Popeye se mantienen invictos en el Regional del NOA A de hockey que se lleva a cabo en San Miguel de Tucumán.

Los espinacas, líderes absolutos de la zona A, fueron una máquina de hacer goles en los tres encuentros: 5 a 0 a Cardenales, 4 a 3 a Huirapuca y 5 a 0 a CAER.

Villa Mitre también protagonizó buenos partidos hasta el momento, con dos triunfos (ante Santiago Lawn Tennis por 2 a 1 y vs. Gimnasia y Tiro por 2 a 0), mientras que cosechó una sola derrota que fue ante Old Lions por 1 a 0.

El albo, en cambio, perdió los tres partidos que jugó (con Villa Mitre 2 a 0, ante Old Lions 4 a 1 y vs. Santiago Lawn Tennis por 5 a 2.

Hoy a las 10, Gimnasia se enfrentará a CAER; a las 11.45 Villa Mitre hará lo propio con Cardenales y a partir de las 15.15, Popeye se medirá con Old Lions.