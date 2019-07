Una popular youtuber murió cuando se trasladaba en un monopatín eléctrico

La personalidad de YouTube Emily Hartridge murió el viernes, según un anuncio hecho en su cuenta oficial de Instagram.

“Esto es algo horrible que decir en Instagram, pero sabemos que muchos de ustedes esperaban ver a Emily hoy y esta es la única manera de contactarlos a la vez”, se lee en la publicación. “Emily estuvo involucrada en un accidente ayer y falleció. Todos la queríamos mucho y nunca la olvidaremos. Ella ha tocado tantas vidas que es difícil imaginar cosas sin ella. Era una persona muy especial”.

La Policía Metropolitana de Londres dijo en un comunicado de prensa que una mujer de unos 30 años estuvo involucrada en un accidente entre una patineta scooter eléctrica y un camión. La mujer fue declarada muerta en el lugar. La policía no identificó a la mujer. Según The Guardian, Hartdridge, de 35 años, fue la víctima del accidente. The Guardian también dijo que el choque fue la “primera colisión fatal de Gran Bretaña que involucra una e-scooter”.

Hartridge comenzó a publicar hace siete años, según su página de YouTube, y a menudo publicaba videos en forma de lista, que solía titular “10 razones por las que…” en los que los temas iban desde sexo, relaciones, amor, género y vida.

Pero también publicó acerca de su vida personal, como la congelación de sus óvulos, su sexualidad y su salud mental, como un video titulado “Medication Sent Me Insane” (los medicamentos me volvieron loca).

Su último video se tituló “10 razones para tener un novio más joven”, basado en el hecho de que su novio es ocho años menor que ella.

La última publicación de Hartridge en Instagram fue el viernes, en el que habló sobre su reacción a un trol que le preguntó si era un hombre debido a su físico musculoso.

“Nunca me he adherido a las normas sociales y ciertamente no voy a empezar ahora”, decía el post.

Hartridge también fue actriz, según su página de IMDb, que apareció en la corta serie de televisión “Sketch My Life” y en la serie “Oh S ** t I’m 30.”