Tucumanazo de Popeye en hockey

Popeye se consagró campeón del Regional del NOA A de hockey en damas y caballeros que se llevó a cabo en Tucumán, por lo que ambas ramas ascendieron al Nacional de Clubes B para la próxima temporada.

Los espinacas terminaron invictos en el torneo llevado a cabo en San Miguel y no solo ganaron sus respectivas finales, sino que además golearon porque las chicas vencieron 3 a 0 a Santiago Lawn Tennis y los varones, 6 a 1 a Huirapuca.

Agustina Salazar, Valentina Raposo, Constanza Gómez, Valentina Ayala, Micaela Romano, Celeste Gómez, Carla Giampaoli, Nazarena Alderete, Virginia Stieglitz, Ayelén Salazar, Luz Soto, Agustina Casteluchi, Fernanda Gómez, Martina Vilte, Gabriela Medina, Camila Gómez, Jorgelina Maciel, Giuliana Torcivia, Mercedes Saavedra y Maia Arena conformaron el plantel campeón, comandada por la entrenadora Ana Josefina Medina.

Las chicas vencieron a Old Lions por 3 a 2; a Gimnasia y Tiro 2 a 0; a Santiago Lawn Tennis 3 a 0; a Universitario 2 a 1 y nuevamente 3 a 0 a Santiago Lawn Tennis.

Joaquín García, Lucas Herrera, Ignacio Vilte, Victor Borda, Nicolás Fernández, Agustín Ísola, Valentín Ísola, Lucas Córdoba, Juan Pons, Ignacio Morales, Franco Vendler, Santiago Barzola, Luciano Rodríguez, Ariel Vilchez, Ricardo García, Facundo Pescador, Marcelo Costa, Gonzalo Fernández y Joaquín Ísola fueron los integrantes del plantel y Silvia Urueña, la entrenadora.

Los espinacas vencieron a Cardenales 5 a 0; Huirapuca 4 a 3; CAER 5 a 0; Old Lions 7 a 1 y a Huirapuca nuevamente, aunque esta vez por 6 a 1 en la final.