Central Norte ya conoce a sus rivales en el Federal A

Central Norte ya conoce a sus rivales, a los equipos que enfrentará con la ilusión de conseguir, primero, la permanencia y luego la clasificación a los play off.

El cuervo integrará la zona norte del Federal A junto a quince equipos, varios de ellos con pasado incluso en B Nacional y Primera División.

No hubo cambios con respecto a los equipos que se decía que enfrentaría Central en el campeonato que arrancará el 1 de septiembre.

El cuervo será uno de los equipos que más kilómetros recorrerá en el torneo y el apoyo de la gente y sobre todos de los socios será clave para afrontar este desafío.

Entre los rivales aparecen viejos conocidos como Chaco For Ever, Crucero del Norte, San Martín de Formosa, Sportivo Belgrano, Gimnasia de Entre Ríos, Unión Sunchales y Juventud de Gualeguaychú y otros que se enfrentarán por primera vez con el cuervo en este formato de Federal A como Douglas Haig, Boca Unidos de Corrientes y Sportivo Las Parejas, entre otros.

Héctor De Francesco, presidente azabache, estuvo en la reunión que se llevó a cabo en Buenos Aires y dio su opinión con respecto a la zona que le tocó al equipo de Medrán.

“Es una zona tremenda, muy competitiva, un mini-Nacional B, vamos a representar a Salta en un durísimo torneo, espero que todos apoyen, que todos se encolumnen atrás de Central, es un campeonato impresionante y necesitamos el apoyo de todos, Central Norte es Salta en ese sentido”, sostuvo el titular del cuervo.

La próxima reunión en el Consejo Federal será el 31 de julio para definir el fixture y la forma de disputa.

Cabe destacar que el certamen, además de otorgar dos ascensos a la Primera B Nacional, también tendrá cuatro descensos (serían dos por zona) al Torneo Regional Federal Amateur.

Los primeros refuerzos

El defensor Matías Camisay, de 32 años, sería el primer refuerzo del cuervo para esta temporada. El jugador viene de vestir los colores de Mitre de Santiago del Estero en la B Nacional y fue uno de los requeridos por Ezequiel Medrán. Este jugador llegará en los próximos días para firmar su contrato con la institución azabache.

Otro de los jugadores que llegará es Gonzalo Ríos, de último paso por Boca Unidos de Corrientes. El delantero de 27 años también llegará en los próximos días para firmar su vínculo con el cuervo.

Además de estos dos jugadores, se sumarán Matías Escobar y Joel Jiménez, dos jugadores paraguayos provenientes de Cerro Porteño.

Mientras tanto, el plantel continúa con los entrenamientos en el estadio Dr. Luis Güemes con tres caras nuevas que se sumaron al plantel. Matías Iglesias llegó a un acuerdo y seguirá siendo jugador del cuervo, Aarón Varela retornó de su prueba en Rosario Central y Hernán Vargas entrenará con permiso hasta que se solucione su situación; por ahora está sin club pero la dirigencia va a negociar su incorporación.



Las zonas:

ZONA A

Central Norte

Boca Unidos

Chaco For Ever

Crucero del Norte

Def. de Pronunciamiento

Def. de Belgrano (VR)

Douglas Haig

Gimnasia (CDU)

Güemes (SdE)

Juventud de Gualeguaychú

San Martín (F)

Sarmiento de Chaco

Sp. Las Parejas

Sp. Belgrano (SF)

Unión Sunchales

ZONA B

Camioneros

Cipolletti

Dep. Otamendi

Dep. Madryn

Dep. Maipú

Ferro (LP)

Huracán Las Heras

Juventud (SL)

Olimpo (BB)

Sansinena

Sol de Mayo

Desamparados (SJ)

Estudiantes (SL)

Sp. Peñarol (SJ)

Villa Mitre (BB)