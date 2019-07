Nueva entrega de insumos al hospital Figueroa de Cornejo

Días atrás, el hospital Melchora Figueroa de Cornejo, por intermedio de la Asociación Cooperadora de Amigas del Hospital, recibió una entrega de cuarenta juegos de sábanas y veinte frazadas.

Previamente, también hicieron una donación de transductor lineal, un aparato que complementa al ecógrafo y sirve para ecografías de tiroides y de partes blandas.

La presidenta de la cooperadora, Romina Mónico, expresó a El Tribuno: "Nos estamos planteando nuevos objetivos, y analizando con la directora del hospital, acerca de las nuevas acciones para recaudar dinero, en que las vamos a destinar".

La presidenta también destacó otras de las actividades que se lleva a cabo.

"Los días martes, estamos haciendo feria de ropa en el exvacunatorio, ubicado por calle Avellaneda. El sábado próximo, estaremos haciendo un locro para recaudar dinero", señaló.

Noche de gala

Mónico adelantó las próximas acciones a realizar. "Está proyectado realizar una noche de gala, con la actuación del coro, y cinco academias de danza, todo en beneficio de las Amigas del Hospital", dijo.

El 16 de septiembre se cumplen los 29 años de la creación de la cooperativa.

Finalmente, la presidenta dijo: "Agradecemos a la comunidad por toda la ayuda que nos brindan. Nosotros tenemos socios que nos colaboran con una cuota mensual, otros nos colaboran con ropa, y otros con elementos para el locro u otra actividad".

Una cuota mínima

Para colaborar, la cuota mensual tiene un valor de cincuenta pesos.

Cabe destacar que la Asociación Cooperadora está compuesta por Romina Mónico, presidenta, Susana Cárdenas, Susana Santos, Norma Santos, Adriana Haro, María Elisa Juárez, María Eugenia Miranda, Graciela Mansilla, Alejandra Sarmiento, Carla Galeano, Norma Beatriz Santos, Mónica Machuca, María Silvia Escudé, Irma Santos, Ana del Valle Roberto, Mónica Machuca y Beatriz Ávila.

Historia de la cooperdora

En 1989, un grupo de señoras de la comunidad de Rosario de la Frontera, conocedoras de las necesidades del hospital Melchora Figueroa de Cornejo, resuelvió acercarse al nosocomio para dialogar con las autoridades y expresar sus deseos de colaboración.

De esta manera, comienza el accionar de la cooperadora, cuyos objetivos son: servir a la comunidad, colaborar con el hospital con todos los medios que tengan a su alcance, a fin de logar el mejoramiento y eficiencia del mismo, fomentar la solidaridad, convivencia y cultura. Encarar y apoyar todas las expresiones patrióticas y de bien público. Meses después se logra la personería jurídica, y queda como fecha oficial de inauguración, el 26 de setiembre de 1990.

Tomógrafo y mamógrafo

Este medio consultó en el Servicio Social acerca de los requisitos para realizar estudios con tomógrafo o mamógrafo que tiene el hospital como servicio para la comunidad.

Ángeles Romano, licenciada en Trabajo Social a cargo del área, expresó: "Todos los pacientes que no tienen obra social pasan por el Servicio Social, y los requisitos son: copia del DNI con la negativa de la Anses que acompañen al pedido médico". En ese sentido, la licenciada especificó: "En la negativa de la Anses se podrán verificar los datos tales como si poseen alguna obra social o bien algún otro beneficio. En esos casos, el Servicio Social completa el informe social y ya van directamente al tomógrafo en donde, nosotros desde acá, le coordinamos previamente el turno".

Sin obra social

Respecto a los casos de personas que no tengan cómo justificar que no tienen obra social, Romano dijo: "Hay muchos casos que por ejemplo, hubo personas que estuvieron trabajando en blanco los últimos meses, tienen aportes, y no les puede salir la negativa, ya que en la misma le figura estos aportes sociales, nosotros no tenemos forma de justificar esa obra social, que ellos dicen que no tienen, entonces desde acá, le pedimos una constancia de esa obra social, que verifica no tienen la vigencia. En ese caso, desde acá, lo que se cobra, en estos casos particulares, se cobra el informe médico que es enviado a Salta".

Se cobra solo por el informe

Romano aclaró: “Ese informe es lo que cobramos, porque nosotros tenemos un convenio con los médicos del tomógrafo del Estado, y para que estos estudios puedan ser gratuitos, necesitamos sí o sí la negativa de la Anses, que es la constancia que el paciente no tiene obra social, y todo esto acompañado del informe social, que es lo que verifica la carencia de la obra social”. También aclaró: “No es que se le cobra al paciente por los estudios, solamente en casos que no tengan como probar esta Negativa, se le ofrece pagar el estudio para que pueda venir con el informe”.

“En el caso de PAMI, como todas las obras sociales, cada obra social tiene su prestador y el PAMI no lo estaba teniendo al tomógrafo de acá”. En ese sentido, especificó que “en el caso de las urgencias, o de los pacientes internados, el paciente PAMI tiene que dirigirse a las oficinas de la institución, con la copia del DNI, el carné del PAMI, y desde allí los envían con una orden de prestación y no cuesta nada”.