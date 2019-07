Dos grupos pelean por un terreno en barrio Palermo y hay tensión con la Policía: vecinos denuncian represión

Un grupo de vecinos, en su mayoría mujeres acompañadas por niños, ocuparon esta mañana unos terrenos que -según señalaron- serían tierras fiscales. Pero luego fueron atacados por gente aparentemente de la comunidad Lules, quienes serían los dueños de los terrenos. “No atacaron con machetes, piedras y palos”, dijo una de las vecina.



Agregó: “Nosotros salimos de las tierra y nos quedamos a un lado. Luego quisimos volver a entrar pero intervino la Policía que comenzó a disparar y golpear para cualquier lado. Golpearon a madres con hijos y mujeres embarazadas. Nos corretearon varias cuadras e incluso destruyeron los vidrios de algunos autos que se encontraban estacionados y no tenían nada que ver con el reclamo”.

“Si muero aquí muero. No hay como vivir. Sube el azúcar, el pan y el colectivo. hay gente que no tiene trabajo. Tengo 74 años, estoy buscando un terreno. Yo cuido una casa, y cuando venga la dueña no se a donde voy a ir”, expresó una mujer.

“Somos 600 familias las anotadas, hay más todavía”, una joven. Y denunció que durante el operativo de la Policía se detuvo a menor de edad. “hay videos de la agresión cuando se la llevaron y cuando la bajaron en la comisaría”.

“Con qué necesidad nos viene a agredir. Estabamos cuidando un terreno, no era para que ellos disparen. No nos vamos a mover de aquí. Nos vamos a quedar a un lado. Son más de 20 heridos entre ellos menores y gente con discapacidad”, denunció.