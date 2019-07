Abandonó a su hija en un super cerca de villa Mitre y se fue sin pagar

Una mujer ingresó con su hija de 8 años, buscó un rollo de papel higiénico y al llegar a la caja preguntó si podía pagar con determinada tarjeta a lo que le respondieron que no. Inmediatamente agarró el rollo, dejó a la niña al lado del cajero y salió del local ante la mirada de todos que no comprendían lo que estaba haciendo. Como la mujer no regresaba tuvieron que llamar a la policía. En esas circunstancias llegó al supermercado la tía de la menor, quien se mostró sorprendida por el despliegue policial. La pariente explicó que el padre de la nena la llamó para que la busque porque estaba llorando, pero no le dijo que la madre la había abandonado en el local. En el caso interviene la justicia y una Defensoría de Menores e Incapaces ordenó que la niña de 8 años quede al cuidado de su hermana mayor de 21 años. Ahora los padres de la menor deben responder anta la justicia por hurto y abandono de persona.

Fuente: Radio Salta