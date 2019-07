Pacientes con hemofilia denunciaron al IPS

Al menos seis familias con pacientes con hemofilia decidieron denunciar penalmente al Instituto Provincial de Salta (IPS) por supuestas trabas en la entrega de medicamentos, que son esenciales para mejorar la calidad de vida de los mismos.

Walter Ramos, papá de uno de los pacientes, en una entrevista realizada por FM Profesional, señaló que desde hace más de dos semanas no puede suministrar el factor 8 que evita la coagulación de la sangre, ya que el IPS no cubre el medicamento por una nueva resolución.

Según contó, la misma establece que los remedios serán cubiertos solo si la receta está autorizada por un hematólogo que este dentro del padrón de la obra social. El problema que tienen ahora los pacientes es que la doctora que atiende en la Fundación de Hemofilia Salta, dirigida por Sol Cruz, no pertenece al padrón y por ello no pueden acceder al servicio.

El descargo

Por su parte, la Dra. Gladys Sánchez, coordinadora prestacional del IPS, desmintió que se esté obstaculizando la entrega de los medicamentos y dejó en claro que si bien hay una resolución que deben cumplir, van a entregarlos hasta que puedan conseguir un medico hematólogo que se encuentre en el padrón o bien a través del hospital Materno Infantil.

Por otro lado, Cruz se refirió al respecto y desmintió los dichos de Sánchez diciendo que el Ministerio de Salud avaló la función de la doctora que atiende en la institución que preside. Aseguró que si bien la profesional no se encuentra en el padrón, está trabajando para la cartera de Salud de la Provincia.

Además contó que los hospitales no cuentan con factores de coagulación por lo tanto cada vez que necesitan los piden prestado a la Fundación.

Fuente: FM Profesional