El Gobierno no descarta descontar los días de paro

El Gobierno Provincial no descarta descontar del sueldo los días de paro a los docentes salteños adheridos a la medida de fuerza, que no fue iniciativa de ninguno de los gremios.

Al ser consultado sobre si se descontaron o descontarán los días de paro a los docentes que se adhirieron a la medida de fuerza por tiempo indeterminado desde el lunes, el secretario de Trabajo y Empleo de la Provincia, Alfredo Batule consideró que sería imprudente responder sobre el tema mientras están abiertas las negociaciones en el Ministerio de Educación.

Sin embargo, acotó: "He escuchado que deslizaron como que hay una suerte de amenaza con esto de los descuentos de sueldos. Nada más alejado de la realidad. Sin ánimos de confrontar, quiero transmitir, poner en conocimiento efectivamente que es por esto del día no trabajado, día no pagado. La obligación de trabajar tiene como contrapartida la obligación de pagar los sueldos con lo cual el efecto inmediato de la no prestación de servicio es, justamente, la deducción del salario".

Consultado sobre si es el legal el paro de autoconvocados, Batule respondió: "Yo no voy a hablar en este caso de legalidad o ilegalidad del paro. Voy a hacer referencia a que obviamente fue sorpresivo que desde el día lunes estemos sin clases".

El funcionario recalcó que el Ministerio de Educación, mediante su titular Analía Berruezo y los funcionarios de esa cartera, impulsaron la mesa de diálogo abierta que se realizó el miércoles por la tarde en las oficinas de Santa Fe y San Luis.

Dijo que durante esa reunión se intentó conocer todos los planteos de los docentes para dar las respuestas necesarias. Añadió que "esto de los trabajadores autoconvocados resulta fuera de lo natural con relación a la representación gremial de todos los trabajadores"

"Nadie desconoce el reclamo, protesta, que puedan estar haciendo los trabajadores docentes sin la figura sindical que acompañe las medidas que están adoptando", agregó sin embargo.

"Hasta el momento entiendo que no hay ninguna decisión definida al respecto sobre el descuento de los sueldos, pero sí existe la posibilidad y es algo que se tiene que poner en conocimiento del trabajador", indicó.

Dijo que es "necesario poner en conocimiento esta situación a todos los trabajadores, no solo los docentes, sobre lo que es la no prestación de servicio".

Manifestó que la adhesión no solamente puede acarrear consecuencias como el no pago de sueldos sino también sanciones "porque se entiende como injustificada la inasistencia a la prestación del servicio".

Diálogo

Primero con representantes de la Intergremial, luego con los Autoconvocados y por último con Sitepsa, la ministra de Educación, Analía Berruezo, encabezó el miércoles por la tarde la mesa de diálogo abierta anticipadamente en respuesta al pedido docente.

La funcionaria reiteró que los haberes docentes seguirán el ritmo inflacionario, de tal modo que los educadores salteños no sigan perdiendo poder adquisitivo y anunció una actualización del porcentaje correspondiente al mes de julio para que cubra la inflación real, un reacomodamiento de los valores de los gastos de traslado, el pago de un bono de 5 mil pesos a un grupo de docentes que lo cobró en forma proporcional, el reconocimiento por parte del Gobierno de la Provincia de los descuentos en el Fondo Compensador a partir de julio y la apertura del proceso de titularización en todos los niveles. Los autoconvocados quedaron en analizar la propuesta y hoy tendrán una nueva reunión con el Gobierno.

“El poder adquisitivo está garantizado”

El secretario de Gestión, Alejandro Gaudelli, habló sobre la propuesta.

Continúan las aulas de las escuelas vacías. Jan Touzeau

El secretario de Gestión Administrativa y Recursos Humanos del Ministerio de Educación, Alejandro Gaudelli, también participó de la mesa de diálogo con los docentes el miércoles. En comunicación con El Tribuno, precisó en qué consiste cada punto de la oferta que propusieron.

Sobre la actualización de porcentaje anunciado indicó: “Corresponde a julio. Va de acuerdo a la inflación que fue publicada, del 22, 4%. Nosotros vamos a cubrir ese poder adquisitivo de los docentes en julio, a pagar con los sueldos de agosto en un 4,9%”.

Con respecto al pago del bono de 5.000 pesos al grupo de docentes que cobró en forma proporcional, informó que son aproximadamente 2.100 los maestros alcanzados. “Son quienes han cobrado proporcional, porque ese es el criterio que veníamos aplicando durante la liquidación de bonos en años anteriores. Es proporcional a la cantidad de horas que trabaja el docente, por ejemplo, si trabajaba seis horas cobraba proporcional a esa cantidad de tiempo”, puntualizó.

Y agregó: “Ahora nosotros en la mesa de diálogo con los sectores docentes hemos accedido a pagar ese bono en forma total. Con lo cual van a cobrar la diferencia de lo que habían recibido hasta alcanzar los 5.000 pesos. Pero no es para todos sino la gente que cobró proporcional. Lo percibirán el martes 23 de julio”.

Sobre el famoso Fondo Compensador, uno de los principales motivos del reclamo docente, Gaudelli dijo que el compromiso es absorberlo este año y aclaró que nada tiene que ver con el incentivo docente.

“El incentivo es otro concepto cuyo pago nunca estuvo en duda ni se redujo y se mantendrá en el futuro. Lo que sí se venía discutiendo era el Fondo Compensador. La Provincia se va a hacer cargo de la reducción dispuesta por Nación durante 2019”, destacó.

En cuanto al proceso de titularización, se supo que la ministra de Educación, Analía Berruezo, entregó a todos los gremios y a Autoconvocados un anteproyecto. “El proceso se inicia con un decreto para que los sectores vean si están de acuerdo en cuanto a las definiciones que hay allí de cargos y requisitos. Una vez que tengamos la devolución, nos pongamos de acuerdo, se firma el decreto y luego hay un relevamiento de la gente que esté en condiciones de titularizar”, dijo Gaudelli.

Otro punto de la propuesta es el reacomodamiento del gasto de traslado. “Lo vamos a incrementar un 50% en tramos. Entiendo que sería a partir de septiembre. Más del 50% de los docentes cobra gastos de traslado en la provincia, o sea, que estamos hablando de entre 13.000 y 14.000 trabajadores que perciben este concepto, con lo cual el impacto del aumento va a ser bastante amplio”.

Por gastos de traslado los maestros perciben entre 345 y 3.832 pesos según el trayecto y kilometraje.

“Lo más importante de la negociación que estamos llevando a cabo es que el poder adquisitivo del docente está garantizado por la Provincia; más allá de los porcentajes que uno defina ahora y en el caso de que estos se vean superados por la inflación, la Provincia lo garantiza”, finalizó.