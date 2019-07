Gallardo liberó a los jugadores para que vean Argentina - Brasil

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, diagramó este martes una rutina de trabajo que contempló la tarde libre para que el plantel pueda ver sin problemas por televisión desde Los Angeles el clásico entre Argentina y Brasil, por las semifinales de la Copa América.

Es que el horario del doble turno coincidía, por la diferencia horaria de Los Angeles con Brasil (el partido será a las 21.30, o sea las 17.30 en los Estados Unidos) con el clásico y por eso Gallardo decidió dejarlos libres.

De este modo, solo hubo entrenamiento este martes por la mañana a puertas cerradas con trabajos físicos y tácticos en el campo de deportes de la universidad de Los Angeles y luego del partido algunos jugadores que hicieron tareas diferenciadas realizarán gimnasio y kinesiología.

Este miércoles el plantel regresa al doble turno y a preparar el partido amistoso del sábado próximo ante América de Mexico en Seattle en el cierre de la pretemporada ya que el domingo regresarán a Buenos Aires.

En otro orden de cosas, el que opinó en declaraciones a TyC Sports sobre el clásico de este martes por la noche fue el defensor Javier Pinola.

“Brasil nos respeta como nosotros a ellos, sabemos del carácter argentino, que en estos partidos da un plus. Será duro y peleado, no sé si va a haber tan buen juego como todos esperan porque lo que se juega, por el marco y ojalá que podamos pasar a la final”, expresó Pinola.

En referencia a qué deben sentir los jugadores en estos momentos previos, Pinola, destacó: “Uno siente ese cosquilleo diferente a otros partidos, no por desmerecer a los demás, sino porque estos requieren mayor atención y concentración, entonces entras diferente a la cancha”.

Finalmente sobre el proceso de renovación y las critica consideró: “Que cada uno tenga sus gustos futbolísticos no está mal, pero tenemos que ser más buenos, no podemos destruir siempre con mala intención. Ahora hay que apoyar a Scaloni y después hacer un balance”.