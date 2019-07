Cuellar no seguirá como PF en Central

Fue uno de los pilares del cuerpo técnico en el ascenso del Central Norte del Torneo Regional Federal Amateur al Federal A.

Incluso los mismos jugadores le agradecieron con un cántico en el estadio Martearena tras la consagración frente a Guaraní Antonio Franco. “Que de la mano, de Vicky Cuellar, toda la vuelta vamos a dar”, coreaban los futbolistas del ascenso.

Pero la historia entre Central Norte y el preparador físico, Víctor Cuellar llegó a su fin. El profesional ya le había manifestado a El Tribuno en una nota su deseo de pasar más tiempo con su familia y continuar con sus proyectos personales.

“Ganas tengo, pero tiro en la balanza la familia, tengo un hijo pequeño que demanda que esté presente y quiero estar, la verdad que para mí es satisfactorio cumplir ese rol. Habría que ver, no lo tengo definido, me atan muchas cosas extrafutbolísticas. Mi proyecto personal está funcionado y demanda tiempo”, había manifestado en su momento Víctor Cuellar.

Con la partida de Cuellar, Central Norte deberá buscar un nuevo preparador físico y si bien están avanzadas las negociaciones para que Ezequiel Medrán siga al frente del equipo, todavía no hay nada confirmado sobre quiénes seguirán en el cuerpo técnico.

Medrán continúa en Rafaela pero adelantó que el plantel arrancará la pretemporada entre el 12 o 15 de julio.

Los jugadores de la temporada pasada también están a la expectativa, ya que aún no fueron contactados por la dirigencia y esperan que Medrán dé una lista de los jugadores que se quedarán para afrontar el Federal A.

En cuanto a refuerzos, por ahora no hay nada en concreto, pero un representante le habría ofrecido al técnico Ezequiel Medrán al volante Facundo Affranchino, ex jugador de River Plate y de último paso por Instituto de Córdoba en la B Nacional. El mismo representante es el encargado de negociar por las continuidades de Matías Iglesias y Mauricio Pegini, ambos jugadores tendrían prácticamente todo resuelto para continuar en el cuervo.

Cabe destacar que el Federal A tiene fecha de inicio el 1 de septiembre.