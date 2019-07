Déjà vu para Matías Rossi y Toyota en el Güemes

Como en sus mejores tiempos, el autódromo Martín Miguel de Güemes Salta vivió dos intensos fines de semana entre el Top Race y el Súper TC2000, y en ambas competencias el mismo piloto trepó a lo más alto del podio: Matías Rossi, con Toyota.

En la sexta fecha de la competencia, el piloto de Del Viso obtuvo la victoria de punta a punta después de haber logrado la pole position el sábado. Lo mismo había ocurrido la semana pasada en la final A del Top Race, y tras festejar esa victoria le contó a El Tribuno que el Güemes tiene una particularidad. “Es una pista que premia la clasificación”, y así fue nuevamente ayer.



La fiesta para Toyota Corolla se completó con el segundo puesto de Julián Santero y el equipo pudo hacer el 1/2 para descontarle puntos al Renault Sport Team, que lidera las posiciones de la mano de Leonel Pernía, quien en el autódromo salteño finalizó en el tercer puesto.

El salteño Facundo Conta, el único representante provincial de esta divisional, terminó en el séptimo lugar, que le sirvió continuar sumando puntos, aunque se mantiene decimosegundo en la temporada.

Las 30 vueltas en los 3.409 metros del trazado salteño se desarrollaron con normalidad, salvo pequeñas fricciones, como el choque entre Ricardo Risatti y Facundo Chapur en la primera vuelta, por lo que debió ingresar el auto de seguridad. El primero pudo continuar, pero Risatti abandonó.

Justo en la mitad de la carrera, cuando Matías Milla y Bernardo Llaver peleaban el quinto puesto, se rozaron y el primero fue excluido por los comisarios deportivos, mientras que el hombre de Chevrolet no pudo seguir.



Otros que no completaron las 30 vueltas fueron Matías Muñoz Marchesi y Tomás Gagliardi.

El triunfo de Rossi lo deja segundo a 13 puntos de Pernía. Ardusso, en tanto, está cinco unidades abajo del ganador de la carrera de Salta, y de esta manera Renault no pudo cerrar un buen fin de semana.



“Fue una buena carrera, perdí mucho tiempo en la lucha con Berni (Llaver) y cuando llegué a Santero el auto ya estaba cansado, se me hizo difícil pasarlo”, comentó el puntero.

Además, indicó que “Julián (Santero) no cometió ningún error y no pude pasarlo”.

Si bien Toyota se llevó los laureles, el hombre de Renault comentó: “Me voy contento con lo que hice el domingo, no con el sábado, vamos a mejorar”. “No hay que olvidarse que en la carrera anterior estuvimos arriba y ahora les tocó a ellos, está bueno como está planteado el campeonato y vamos a pelear mano a mano hasta fin de año”, cerró.



Tras el paso por Salta, después de siete años de ausencia en la provincia, el Súper TC2000 cerró su sexta fecha, justo en la mitad del año deportivo. La séptima será 18 de agosto en el autódromo de San Nicolás.

Luego llegará el turno de Santa Fe, una fecha a confirmar, Buenos Aires y otras dos competencias, por el momento, sin sede.