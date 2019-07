A las 17.30, el Gobierno dará una respuesta a los pedidos de los docentes

A las 17.30, el jefe de Gabinete de Ministros, Baltasar Saravia y los ministros de Economía, Educación y Gobierno, Emiliano Estrada, Analía Berruezo y Marcelo López Arias, brindarán información acerca de la respuesta del Gobierno a los sectores docentes. Así lo informaron de manera oficial desde la Provincia.

Los autoconvocados comenzaron hoy una segunda semana de paro y el pasado viernes rechazaron la propuesta oficial.

Referentes de los docentes autoconvocados comentaron a El Tribuno que consideran que en lo que va del año ya tuvieron una pérdida salarial que ronda los siete puntos. Aseguran que su salario fue muy golpeado durante estos dos últimos años y por eso piden reapertura de paritarias, además de la cláusula gatillo.

"Hay malestar en la docencia porque piensan que el Gobierno no atiende sus pedidos. Es por eso que hasta que no se atiendan estas demandas se va a continuar el paro, el humor de la docencia no es el mejor. La gente siente que está desprotegida", expresaron los autoconvocados.

Desde la Provincia se mostraron abiertos al diálogo. Además sostienen que lo acordado a principios de año lo mejoraron la semana pasada con la propuesta elevada. Desde el sector que está llevando adelante la medida de fuerza expresaron que la suspensión del paro se decidirá en forma colectiva, pero que si no atienden sus reclamos "no se va a resolver".

Anoche el Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta (Sitepsa) informó que "ante la falta de respuesta de las autoridades provinciales a la contrapropuesta que presentaron" convocó a un paro de 48 horas desde hoy.