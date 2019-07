Denuncian que gendarmes robaban y vendían mercadería secuestrada por ellos

Una red de gendarmes de alta jerarquía está siendo investigada por la Fiscalía Federal N°1, Eduardo Villalba, y la propia Gendarmería Nacional, tras haber sido descubiertos robando mercadería que ellos mismos secuestran y acopian en los depósitos del Escuadrón 45, en Chachapoyas.

Según informa radio Profesional, el hecho se destapó el viernes pasado cuando una alfer que estaba cumpliendo el rol de oficial de servicio observó un utilitario circulando por el predio. Rápidamente pidió a sus compañeros que lo detengan e identifiquen a los ocupantes, quienes dijeron que estaban en lugar a pedido del jefe de guardia, quien hoy está prófugo.

La alfer a cargo de la guardia, decidió patrullar los galpones y fue allí cuando vio a un grupo de personas cargando mercadería de los depósitos en otro automóvil. Pidió identificación y no recibió respuesta por lo que pidió ayuda al jefe de guardia, quien tardó en llegar. En ese momento los vehículos aprovecharon para fugarse del lugar.

La alfer decidió comunicar y denunciar lo sucedido, ya que aparentemente existe una red de gendarmes de alta jerarquía que están involucrados en este robo. Según informaron desde la propia Gendarmería Nacional, hay una investigación interna y otra que está realizando la Fiscalía Federal para dar con los responsables.

La primera medida que tomó la fuerza fue realizar un relevamiento de la mercadería que permanece en los galpones de Chachapoyas pero no se registraron faltantes. Según trascendió oficialmente, los gendarmes involucrados se llevaron cosas que no estaban asentadas en los libros de stock, es decir que existió una operación interna para que no se descubra el faltante.