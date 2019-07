VIDEO La pregunta del nieto de Carlos Monzón que incomodó a Susana Giménez

En una entrevista más que emotiva, Susana Giménez sentó en su living a Agustín Monzón, el nieto de Carlos Monzón. Al igual que en el 2005, cuando invitó a Mercedes Beatriz Pelusa García y le confesó que no sabía que el boxeador seguía casado con ella cuando empezó su relación con él allá por el ’74, la diva mantuvo una charla amena con el hijo de Silvia, a quien le encontró un gran parecido con el ex campeón del mundo

“Después de muchos años la invité a Pelusa al programa y pude pedirle perdón. Yo no sabía que Carlos ... Todos los hombres cuando engañan a la mujer dicen que no están casados. Dicen: No, no, nos estamos separando o Estamos separados, ¿no ves que yo vivo en Buenos Aires y ella en Santa Fe. Te mienten”, le dijo Susana a Agustín.

Entonces, el joven, que nunca llegó a conocer a su abuelo, le dijo: “Mi mamá me contó que la única vez que Carlos se fue de casa fue para estar con vos”. Y Susana intentó explicarle: “Sí, no quiero opinar sobre el caso, pero hicimos una película que fue icónica por suerte (por La Mary)”‘.

Pero, en ese momento, Agustín la interrumpió: “No vine para que me cuentes, sino para sacarme todas las dudas. Así que me hice un listado por acá”. Y, tras sacar un papel con preguntas, el joven dio vuelta la entrevista y comenzó a interrogar a Susana.

“¿Te decía que tenia ganas de estudiar?”, le preguntó. “No, ganas de estudiar no tenía, pero yo le tomé una profesora para que lo ayudara a modular las palabras, poner las eses al final y que le enseñara un montón de cosas. Y después yo también le tomé, porque soy maestra. Había noches que teníamos dictado. Yo le decía: Agarrá el cuaderno, vamos a escribir. Y después lo corregía. Otra noche teníamos matemáticas ...”, contestó la diva.

“¿Era buen alumno?”, quiso saber entonces Agustín. “Maso”, le respondió Susana. Y agregó: “También le di su primer libro. Nunca había leído uno. Me dijo: No, ¿esto qué es?’. Le dije: Te vas a volver loco, es justo lo que te gusta a vos. Y le encantó. Le gustaba El Tony. Eran cómics, como Tarzán. Y después le encantó y leyó varios libros”.

Luego, Agustín le preguntó si en un principio le gustaba la idea de que esté participando de la película. “En ese momento dije: Están locos, es el campeón del mundo de boxeo pero no es un actor” -recordó la diva-. Y (Daniel) Tinayre, que fue el que lo eligió, dijo: No importa, lo vamos a doblar. Esto va a ser increíble. Y no había nadie que le dijera que no a Tinayre porque era un monstruo sagrado en lo que hacía, un director de esos fabulosos”.

Tras ver unas imágenes de La Mary, Susana comentó: 2¿No había otra cosita? Están locos! Era una película muy fuerte. El libro era así. Yo lo leí en una noche porque era finito, un libro de Emilio Perina, y me enloqueció. Dije: Tengo que hacer esta película, hay que hacerlo en cine, es fabuloso. Y así fue. Pero también fue porque Daniel Tinayre tenía razón: Carlos en ese momento, sobre todo en Europa -y en Argentina ni hablar- era muy famoso. No podía caminar por la calle. Entonces pasó lo que pasó”.

Enseguida, Agustin le preguntó:”‘¿Qué te surgió la primera vez que lo tuviste cara a cara? ¿Cómo fue ese encuentro?”. Y Susana se avergonzó: “Pero vos me preguntás cada cosa! Ay, Dios mío!”‘.

“Carlos era un poco, no sé cómo explicarlo ... Era como mujeriego. Y yo no lo conocía, o sea que nos encontramos en un cocktail que hizo la producción de La Mary para que nos conociéramos. Entonces nos presentaron y dije: Hola, ¿qué tal, cómo te va?’. Y me dio un beso en la boca. Yo estaba con mi novio y le dije: Oíme, ¿viste que me dio un beso en la boca?. ’Bueno dejalo, es el campeón del mundo, me respondió. Pero, ¿por qué me tiene que dar un beso en la boca? Me había enojado, pero después se me pasó porque empezó la película y cada cual estaba en su papel. Además empezamos a jugar mucho al truco con todo el equipo, con los cámaras, con los de luces. Yo hacía de compañera de él y ganábamos siempre. Ahí nos empezamos a hacer amigos”, relató Susana.

Pícaro, Agustín insistió: “Con respecto a la película, ¿es cierto el mito de que después de escena ...?”. “No, no es cierto. Todo el mundo lo cree, pero no es cierto. Alguien, en broma, debe haber dicho que el director decía corte y no cortaban. Pero no, es mentira. como tantas cosas en la vida ... Era muy carismático, especial. Le tenías que gustar mucho para que fuera simpático. El único problema que tuvo Carlos es el alcohol, el único problema, el que lo llevó al desastre total”, reconoció la diva.

“¿Por ese motivo se separaron o por otra razón?”, preguntó entonces Agustín. Y Susana aseguró: “No fue por eso. En realidad, nos separamos después de que él ... ¿Por qué me preguntás todo esto?! Él dejó de pelear y no tenía nada que hacer durante el día. Ese fue su problema. Entonces iba a todos los boliches, a Santa Fe a comer con los amigos, todo el alcohol y el chupi”, señaló la diva. “Un tipo muy de la noche”, acotó el joven. “Cuando estaba conmigo, la noche no. Pero de día tomaba”, concluyó la diva.

Al rato, Agustín le comentó que había visto imágenes espectaculares de Susana viajando con su abuelo. “Sí, viajábamos muchísimo. Íbamos a muchos lugares, lo acompañaba no a las peleas pero sí, por ahí, íbamos antes. Yo estaba haciendo teatro de revista en ese momento, así que tenía que volver”, recordó la diva.

“¿Cómo se preparaba para las peleas?”, preguntó el joven. “Muy bien, era muy profesional. Pero me decía que cuando tenía hambre se preparaba mejor. Tocaban el timbre a las cinco y decía: No, no voy, decile que no. Y tenés que ir igual. Pero cuando cuando era muy pobre, siempre me contaba que estaba todo el día entrenando”, dijo Susana.

Agustín recordó: “El hambre es un factor muy importante. Él sufrió eso”. “Totalmente. Proviene de una familia muy pobre, de San Javier. Ahora me estoy enterando por la serie de muchas cosas de su niñez que no sabía”, confesó Susana haciendo alusión a la biopic de Space.

Por último, el joven hizo una pregunta que descolocó a la diva: “¿Te hubiera gustado tener hijos con Carlos?”. “A este chico lo mato yo ahora! No, mi amor. La verdad que no. Ya tenía muchos hijos él y yo estaba en pleno auge de mi carrera: era todo en bikini, era una revista y no podía (quedar embarazada)”, concluyó Susana.