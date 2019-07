¿Qué es la parálisis del sueño que afectó a Delfina Chaves?

“No puedo controlar la respiración cuando aparecen (las parálisis). Es como estar encerrada adentro de mi cuerpo. No me puedo mover ni alterar nada. La única forma de que se me vaya es relajarme para poder volver a dormir, cosa que es IMPOSIBLE”, tuiteó la actriz Delfina Chaves.

Pero, ¿de qué se trata la parálisis del sueño que la está afectando? Es una incapacidad transitoria. “Es una entidad donde hay una incapacidad temporal para moverse o para hablar mientras las personas nos quedamos dormidas o nos estamos despertando, cualquiera de estas dos situaciones”, explica la Dra. María Noelia Pontello, del departamento de neuropisquiatría de INECO (Instituto de Neurología Cognitiva).

“Esto se da generalmente porque la parte cognitiva, la vigilia, esta activa. Uno se despierta pero el cuerpo todavía sigue en lo que se llama la atonía que caracteriza al sueño REM (sueño de movimientos oculares rápidos)”. “Durante una parte del sueño, que es el sueño REM, el cuerpo está totalmente sin actividad muscular y somos incapaces de movernos. Si nosotros nos despertamos en ése momento del sueño recuperamos la vigilia estamos conscientes pero no podemos ni hablar ni movernos“, detalla la especialista.

Durante ese lapso, la persona se encuentra consciente. Escucha, siente pero es incapaz de moverse o de hablar. Es por eso que no viene solo: esto puede provocar gran ansiedad y sensación de angustia que luego desaparece.

“Es breve. La parálisis dura más o menos un minuto. Tres, máximo. Y, si bien pueden presentarse de forma aislada, la mayoría de los casos corresponen a personas con narcolepsia que es una enfermedad del sueño más compleja”, detalla la Dra. Pontello.

“Yo tengo tres parálisis al mes fijas pero no tengo alucinaciones ni apariciones. ¿me va a empezar a pasar ahora que lo leí?”, tuiteó la actriz ante un usuario que mencionaba las parálisis del sueño.

La actriz compartió sus vivencias vía Twitter.

Foto: Archivo Atlántida.

Lo que vivió Delfina Chaves no es infrecuente. Se calcula que todos lo hemos sufrido (o lo sufriremos) al menos una vez en la vida y, en tiempos como los de hoy más aún. Es que entre los factores asociados a la parálisis del sueño hay muchas “nuevas costumbres”: trabajos nocturnos, poco sueño, jet lag (en el caso de viajes frecuentes) y agendate esta, también suma puntos si sos de las que duermen boca arriba.

“Se presenta de forma aislada. Generalmente se ve a partir de la adolescencia y puede estar asociado a malos hábitos de sueño, a la privación de sueño y a dormir en distintos horarios, a la ansiedad y al estrés. Todas situaciones que van en detrimento de la calidad de nuestro dormir”, explica Pontello.

Parálisis del sueño, ¿y ahora qué? Tiempo de adoptar hábitos de sueño adecuados. La regularidad ayuda a que el cuerpo se estabilice. Esto también incluye evitar siestas prolongadas durante el día. “En general el tratamiento apunta un poco a manejar estas situaciones. A tener buenos hábitos de sueño y, si está asociado a cuadros anímicos, se trata con antidepresivos”, comenta la especialista de INECO.