Están pero no se ven: cuatro formadores de Salta, en los Panamericanos

Entre hoy y el domingo 11 de agosto se disputarán los XVIII Juegos Panamericanos en Lima, la capital de Perú. Habrá 6.680 deportistas de 41 países, divididos en 39 deportes. De ese total, la delegación argentina tendrá 778 integrantes entre 541 competidores y 237 entrenadores, cuerpo técnico, médicos, entre otros. Y entre ellos serán 13 representantes salteños dentro del campo de juego cinco deportes, cuatro formadores principales y otros tres ayudantes técnicos.

Los que están pero no se ven son: Carlos Visentini (atletismo), Fernando Castro (mountain bike), Rolando Arnedo (béisbol) y Guillermo Cazón (handball), tres entrenadores y un preparador físico, respectivamente, nacidos en el territorio provincial y que buscarán dejar nuestra bandera en lo más alto del podio.

Visentini es el formador del atleta Maximiliano Díaz y con él llegarán a la pista de la Villa Deportiva Nacional, tras haber quedado a un paso de obtener una medalla en Guadalajara 2011. “Pasaron 8 años de esos Juegos, pero siempre estamos a la espera de lograr los mayores resultados que se puedan. Esperábamos que Maxi clasifique a Toronto 2015 y si bien no lo pudo hacer, seguimos buscando y hoy estamos clasificados a Lima”, dijo Visentini a El Tribuno.

“De Guadalajara recuerdo que estuvo muy bien organizado. La gran diferencia es que el nivel va a ser absolutamente superior a Panamericanos anteriores. Será una competencia similar a lo que es un Mundial. Estados Unidos va con un equipo completísimo y eso antes no pasaba. Cuba, Jamaica y otros países de Centro y Norteamérica llegarán muy fuertes”, sostuvo.

Díaz competirá el 10 de agosto en la sede de Videna y junto a su entrenador viajará una semana antes. Del atleta salteño, dijo: “Maxi evolucionó paulatinamente a lo largo de los años y hoy tiene un nivel de madurez personal que lo pone en una situación distinta, ha tenido logros envidiables y récords históricos”.

Finalmente, Visentini agradeció su apoyo familiar, el sostén que lo mantiene en vigencia como entrenador. “Soy un agradecido de que mi familia me respalda 100%. Por mi profesión, paso mucho tiempo y es la parte que más me cuesta. Sin embargo, dentro de la competencia trato de no pensar y concentrarme para que el deportista cumpla su objetivo”.

El salteño Castro, por su parte, será el encargado del equipo de mountain bike. “Hace 30 años me dedico a esta disciplina y fui 8 veces campeón argentino”, dijo a El Tribuno.

Luego se dedicó a la actividad como entrenador. “En 2012, el Enard me convocó como entrenador nacional y encargado de seguimiento de los deportistas”.

Castro estuvo en Toronto 2015 y los Juegos Olímpicos de Río 2016, también en los Odesur 2018 y ahora llega a Lima, donde los argentinos competirán este domingo en Chorrillos.

Cazón, preparador físico de Los Gladiadores de handball, estuvo en los Panamericanos de Guadalajara y Toronto y los JJOO de Londres y Río. El miércoles 31, la Selección inicia su torneo en la sede de Videna.

Finalmente Arnedo, mánager de la Selección de béisbol, es el actual coordinador de la academia dominicana de Arizona Diamondbacks. Los salteños Gabriel Sansó (coach de bateo), Federico Bisbal (quality coach) y Francisco Postigo (catcher de bullpen), lo acompañarán. Los Gauchos jugarán en la sede de Villa María del Triunfo desde el lunes 29