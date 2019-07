Suspensión de dos años para Diego Gerbaudo

Una dura sanción recibió ayer el base cordobés Diego Gerbaudo por haber ingerido un té de coca cuando jugaba para Salta Basket en la Liga Nacional de Básquet. La sanción es de dos años y recién podría volver a jugar el 24 de octubre del 2020.

Desde la noche del 21 de mayo de 2018, jugando para Salta Basket contra Ferro por la permanencia de la Liga Nacional, fecha en que se realizó el control, hasta ayer en que se conoció la medida, pasó más de un año. Además, Gerbaudo no juega desde el 6 de noviembre del año pasado, cuando fue suspendido de manera provisional.

“Ingerí un té de coca, que es algo que mis compañeros hacían. El kinesiólogo nos indicó que no era una sustancia prohibida y que no había ningún problema”, explicó Gerbaudo sobre ese hecho.El abogado del jugador, Cristian Le Bihan, ya señaló que apelarán la medida que tomó la Comisión Nacional Antidopaje.