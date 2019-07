VIDEO: Violenta pelea callejera deja a un hombre en terapia intensiva en San Luis

La violenta discusión ocurrió en la ciudad de Villa Mercedes, San Luis. Si bien no están claras las razones por las que se desarrolló la riña, se sabe que no son familiares ni vecinos, no se habían visto antes, no existió pelea por cuestiones de tránsito ni fue un intento de robo.

En las redes sociales se viralizó una grabación que muestra a dos personas que se pegaban y rompían los vidrios de un auto con hierros. Uno de ellos cae al piso y es agredido de manera bestial. “El paciente sigue con pronóstico reservado, se encuentra vigil y respira por sus propios medios. De ser favorable la evolución, podrías ser trasladado a sala de especialidades quirúrgicas en las próximas horas”, informaron desde el Policlínico Regional Juan Domingo Perón, donde fue operado al diario ViaSanLuis.

A causa del episodio, quedaron arrestados cuatro hombres: Leandro Rubau, de 23 años y Hugo Romero de 18. Gabriel Magallanes de 22 y Ceferino Díaz de 48. Mientras que, el hermano mellizo e hijo del herido fueron liberados inmediatamente. El caso quedó caratulado como “Averiguación de riña”.