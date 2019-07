Motochorros tienen a maltraer a los cerrillanos: piden cámaras de seguridad en la vía pública

Asaltos y robos a plena luz del día mantienen en vilo a los vecinos. “Ya no se puede salir a hacer las compras tranquila por miedo a los arrebatos”, manifestó una jubilada.

Crece el malestar de los vecinos por el accionar de los motochorros. Si bien el hecho que más repercusión mediática alcanzó fue el robo a la hermana de la ministra de Educación, Analía Berruezo, en plena vía pública y en una hora pico, los atracos se han convertido en algo muy frecuente en la zona centro de Cerrillos.

Luego del episodio antes mencionado que quedó registrado en una cámara de seguridad, hubo un rápido accionar de la Brigada de Investigaciones, entre otras áreas de la fuerza de seguridad. Pero, según algunos comerciantes de la zona, la delincuencia los tiene a maltraer desde hace tiempo. “Hace rato que viene esto, por eso pusimos cámaras ya que es frecuente el robo de bicicletas a clientes, hubo asaltos al Rapipago. Dos semanas seguidas rompieron los vidrios de autos estacionados enfrente (avenida principal), con fines de robo. Hasta a una de las víctimas le echaron gas pimienta, a un hombre mayor. Fue terrible, pobrecito”, relató una comerciante local.

Darío, un conocido peluquero recordó: “Esto yo ya lo venía advirtiendo desde hace tiempo atrás. Aquí pasan cosas raras. Hay mucha inseguridad. Ya no se puede trabajar tranquilo”.

Piden monitoreo por cámara

Algunos lamentan que los comerciantes y la gente de Cerrillos no sea más unida, a fin de que inicien acciones para tratar de controlar la situación. “Podríamos juntarnos con las autoridades y juntar dinero para comprar cámaras para tener monitoreado no solo en las inmediaciones de la plaza, sino también donde se encuentran los supermercados (Av. San Millán), las estaciones de servicios, donde hubo robos, daños a vehículos y que no se pudieron aclarar”, explicaron.