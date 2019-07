Es verdadero el video que muestra a Alberto Fernández empujando a un hombre en un restaurante

Circula por redes sociales un video que muestra al precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, junto a su pareja, Fabiola Yáñez, en un restaurante de Puerto Madero. En él se ve al exjefe de Gabinete de Ministros entre 2003 y 2008 de espaldas a la cámara que lo filma y, luego de escuchar a un ciudadano que lleva una bolsa marrón en la mano y le dice algo, se para y lo empuja. El hombre cae al piso y la filmación termina allí. Esto es verdadero, según pudo comprobar Reverso: el contenido audiovisual no tiene ediciones, según el propio precandidato y un especialista, y el hecho ocurrió como se ve.

Lo que circula por redes sociales

El contenido audiovisual fue publicado originalmente hoy por el diario Perfil en una nota titulada: “El video que desmiente a Alberto Fernández sobre un escrache que terminó en violencia”. En el mismo -que es un video de 30 segundos donde se ve un video reproducido con un celular de lo que parecen ser imágenes de una cámara de seguridad- se puede ver cómo el ex jefe de Gabinete escucha a un hombre, se levanta de su silla y lo empuja en el restaurante “La Cabaña”, ubicado en Puerto Madero, luego de intercambiar algunas palabras. Según la reconstruccióndel hecho que hizo Fernández, fueron insultos.

Luego de que estas imágenes se dieran a conocer, varios usuarios lo difundieron y viralizaron en redes sociales. Reverso pudo identificar al menos 15 publicaciones con casi 10 mil compartidos en Facebook. En Twitter, el video tuvo 10 mil retuits hasta el momento. El contenido circula también entre los usuarios de WhatsApp, que lo enviaron varias veces al número de Reverso (+54 9 11 3182-3655) para que sea verificado.

“Lo que ocurre no tiene ningún corte y uno puede ver la secuencia entera de principio a fin, por lo tanto el video no está editado”, dijo a este medio Arturo Chomysyn, postproductor y especialista en efectos visuales.

Los hechos

La discusión ocurrió en septiembre de 2018, según reconoció el propio Fernández y publicaron medios nacionales, pero en aquel momento no se dieron a conocer videos o imágenes sobre el hecho.

Tras el acontecimiento, Perfil, Todo Noticias (TN) e Infobae consultaron sobre lo sucedido al ex jefe de Gabinete, quien relató: “Venía directo a pegarme, me acerco y me golpea con su hombro en mi cuerpo y se cae al piso. Comienza a gritar que yo le había pegado. Todos los presentes le pedían que finalizara con ese acto porque nadie lo había tocado pero seguía gritando y estaba claramente alcoholizado”.

Según el relato de Fernández a TN, el incidente tuvo lugar mientras cenaba en el restaurante con su pareja Yáñez. Allí -según la versión del precandidato-, un hombre lo reconoció, lo insultó y le dijo: “Sos un hijo de puta que defendés ladrones y chorros. Vos sos un chorro y ladrón”.

Sin embargo, el diario Perfil publicó hoy un video que contradice a Fernández. En la filmación se puede ver que el hombre no quiso pegarle sino que el precandidato lo “pecheó” luego de escucharlo durante 12 segundos.

Ante la consulta de Reverso, desde el restaurante “La Cabaña” de Puerto Madero, donde ocurrió el hecho, no quisieron emitir comentarios sobre el tema.

Este medio también contactó a Juan Pablo Biondi, vocero del precandidato del Frente de Todos, que se encuentra en la provincia de La Rioja en campaña. Desde allí señalaron: “Todo lo que se ve en el video es cierto. El hombre cae al piso y luego se llamó a la ambulancia del SAME. Cuando se recuperó, no quiso hacer la denuncia y la hija, que se acercó hasta el lugar, le pidió disculpas porque estaba borracho. Fue un mal momento y Alberto lo recuerda así”.

