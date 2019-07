Boris Johnson asumió como premier británico para reconducir la pesada agenda del Brexit

El nuevo líder del Partido Conservador, Boris Johnson, asumió el cargo de primer ministro del Reino Unido, en reemplazo de Theresa May, con la misión de completar la compleja agenda del Brexit, la salida británica de la Unión Europea (UE), antes del 31 de octubre con o sin acuerdo.

El nuevo líder del Partido Conservador británico, Boris Johnson, asumió hoy el cargo de primer ministro del Reino Unido, en reemplazo de Theresa May, con la misión de completar la compleja agenda del Brexit, la salida británica de la Unión Europea (UE), antes del 31 de octubre con o sin acuerdo.

Johnson, excanciller y exalcalde de Londres, recibió un gran apoyo -el 66%- entre los afiliados "tories" en comicios internos convocados después de que la saliente jefa del Gobierno dimitiera en junio en el marco de la crisis política desatada por el Brexit .

El nuevo líder asumió el poder en una audiencia con la reina Isabel II en el Palacio de Buckingham después de que May presentara su renuncia formal a la monarca.

Antes, May participó de su última sesión semanal de preguntas en la Cámara de los Comunes del Parlamento de Westminster, que además fue la última sesión parlamentaria antes del receso de verano.

La primera ministra saliente aprovechó su último discurso para hacer un llamado a un Brexit con acuerdo: "Queda mucho por hacer: la prioridad inmediata es completar nuestra salida de la Unión Europea de una manera que funcione para todo el Reino Unido", subrayó.

En otro tramo de su breve discurso, felicitó a su sucesor por haber ganado el liderazgo del Partido Conservador y le deseó "buena fortuna" a él y al gobierno que va a dirigir.

"Sus éxitos serán los éxitos de nuestro país, y espero que sean muchos", afirmó en su discurso, que fue reproducido por el diario The Guardian.

La primera ministra saliente agradeció a los británicos la oportunidad de haberle permitido servir al país y deseó que todas las jóvenes que han visto a una mujer como primera ministra sepan que "no hay límites para lo que pueden lograr".

Tras su breve discurso, abandonó Westminster rumbo al palacio de Buckingham, donde informó a la reina Isabel II que el Partido Conservador tiene nuevo líder.

Audiencia privada

A su turno, Johnson se dirigió a su encuentro con la monarca, tras esquivar una protesta de Greenpeace que intentaba impedirle el paso.

En una audiencia privada, la monarca le ofreció formar gobierno y tras los pasos de rigor ante estas situaciones, Johnson partió hacia el 10 de Downing Street para dirigirse a los británicos en su primer discurso como jefe de Gobierno.

Tras las tradicionales fotografías Johnson ingresará al edificio para empezar a nombrar a sus ministros, una tarea muy esperada a fin de saber si mantendrá o no a algunos de los ministros de May.

Varios ministros de May presentaron sus renuncias en las últimas horas, argumentando que el nuevo gobierno necesitará ministros que estén alineados con la mirada antieuropeista del nuevo jefe de gobierno.