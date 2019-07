Pese a la oferta del Gobierno, sigue la incertidumbre en las aulas

Después del video del gobernador Juan Manuel Urtubey en el que defendió la política dirigida a los docentes y da por finalizada la negociación salarial, habrá incertidumbre hoy en las aulas. Anoche los autoconvocados volvieron a manifestarse por el microcentro, anunciaron una "marcha blanca" para hoy a partir de las 9 y ratificaron que por ahora el paro continúa.

Lo cierto es que hoy se sabrá si hay docentes que deciden volver a trabajar o no, luego de dos semanas intensas de huelga que dejaron sin clases a miles de estudiantes. El incremento de sueldo que la Provincia otorgará a los educadores y a los estatales en general y que ya verán efectivo este miércoles en sus bolsillos (según decreto 1046/19) es del 7,5 por ciento (un 4,9 por ciento correspondiente a la inflación de junio y un 2,6 al índice estimado para julio), quedando asentado además que desde agosto las liquidaciones se harán con la inflación publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) de forma automática.

"Rechazamos la propuesta porque consideramos que no está muy clara, es ambigua y nosotros necesitamos un instrumento firmado donde quede bien detallado el aumento y sobre qué puntos (de los códigos incluidos en el decreto 380) impactaría", indicó la referente docente Patricia Caliva.

Ella es una de las delegadas de Capital, departamento que el sábado último realizó una asamblea tras la convocatoria del día anterior en el complejo Nicolás Vitale, de la zona sur. La asamblea capitalina solicita que se contemple el decreto 380 (acuerdo firmado en marzo pasado), el no descuento de los días caídos y que no haya ningún tipo de sanciones administrativas, como sumarios o inasistencias injustificadas.

También Caliva aclaró que por lo menos los delegados de Capital no firmaron la nota de la propuesta oficial porque no tienen ese poder, dijo que "todas" las decisiones se tienen que analizar con las bases que son las que levantarán o no la medida de fuerza.

Anoche se conoció que el gobernador Urtubey suscribió el decreto 1046 refrendado por el jefe de Gabinete de Ministros, Baltasar Saravia, y los ministros de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo, y de Economía, Emiliano Estrada, y por el secretario general de la Gobernación, Ramiro Simón Padrós.

El decreto 1046 establece en su artículo 1´ para los haberes del mes de julio de 2019 un incremento salarial del 7,5%, y para los meses subsiguientes un incremento salarial equivalente al porcentaje de inflación que informe el Indec garantizándose como un piso mínimo el 38% de incremento salarial acordado para el corriente año, si la inflación fuera menor.

También se dispone que, con vigencia al 1´ de marzo de 2019, se abonará con recursos provinciales una compensación equivalente a la reducción en el presente año de los aportes nacionales destinados al Fondo de Compensación Salarial Docente (código 693) y se establece a partir del 1´ de julio 2019 un incremento del 75% en el concepto de gastos de movilidad (código 539).

Sobre el tema del no descuento, se informó que se procederá a liquidar los días de no prestación con el objetivo de garantizar a los salteños el servicio efectivo de clases.

Esto es un punto que les preocupa a los trabajadores de la educación debido a que había quedado para negociar "al final", pero como la negociación se dio por cerrada de forma unilateral y no tenían nada escrito no sabían qué les iban a decir. La cuestión a resolver seguramente será con los que se adhieran al paro a partir de hoy, inclusive.

Gremios

El único gremio que hasta el cierre de esta edición confirmó que irá al paro por 72 horas es Sitepsa. "Vamos al paro por la falta de respuesta del Gobierno de la Provincia a nuestra contrapropuesta presentada oportunamente que tiene que ver con el saneamiento de la grilla salarial", señaló el secretario general, Sergio Coronel.

Otros sectores también fueron consultados por El Tribuno, pero solo se supo que la Intergremial estaba por reunirse recién para definir qué hacer.

En simultáneo con Capital, en la localidad de Metán, un grupo de docentes también marchó por las calles del pueblo en reclamo de mejoras salariales y ratificando la continuidad del paro. Titularizaciones con régimen anual, vinculación de la reducción de la carga horaria y que todos los aumentos que se den impacten en los dos cargos son otros de los reclamos que plantea el sector docente.