Chilavert atacó a “Chiqui” y a la “Corrupbol”

Irónico pero siempre letal, el ex arquero paraguayo José Luis Félix Chilavert cuestionó al presidente de la AFA, Claudio Tapia, por no haber defendido al seleccionado argentino luego de la eliminación ante Brasil en semifinales de Copa América con polémicas incluidas sin utilización del VAR.

“Claudio Tapia, ¿qué pasó contigo que no defendiste a la Argentina de la ’Corrupbol’ (en referencia a la Conmebol). El final de todos está cerca”‘, escribió Chilavert en su cuenta oficial de Twitter.

“El VAR estaba cerrado en todo Brasil para la Argentina. La ‘Corrupbol’ sigue facturando y el 2020 la ‘Corrupbol’ no paga impuestos en Colombia ni en Argentina por la Copa América. Pan y Circo. Los presidentes de las Asociaciones son cómplices de la corrupción”, añadió el ídolo de Vélez Sarsfield, enemistado con las autoridades de Conmebol, especialmente con el presidente, su compatriota Alejandro Domínguez.