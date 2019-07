Trump respondió con un tuit a las imágenes sobre el hacinamiento de los inmigrantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó hoy las informaciones de hacinamiento y condiciones precarias en las que se aloja a los migrantes irregulares en los centros de detención y recordó que éstos puede optar por "no venir" al país.

"Si los inmigrantes ilegales no están contentos con las condiciones en los centros de detención construidos o reacondicionados rápidamente, díganles que no vengan. ¡Problema resuelto!", tuiteó Trump.

If Illegal Immigrants are unhappy with the conditions in the quickly built or refitted detentions centers, just tell them not to come. All problems solved!