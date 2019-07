Krupoviesa: “Tengo ganas de seguir, ojalá se dé”

Fue uno de los pilares indiscutidos en el once ideal de Central Norte que logró el ascenso al Federal A.

Patricio Krupoviesa se encuentra en Tucumán disfrutando de sus merecidas vacaciones tras el título con el cuervo. El marcador central aún no recibió ningún llamado de la dirigencia azabache para continuar, pero las ganas de seguir están.

“Mi idea es seguir, depende de lo que diga el presidente y el cuerpo técnico, por ahora no me llamaron desde Central norte pero mi intención es seguir”, comentó el marcador central de 29 años.

El jugador disfruta su período de descanso en el Jardín de la República pero no descuida su físico.

“Estamos tranquilos, aprovechando para ver amigos, tratando de disfrutar al máximo las vacaciones, pero también yendo a entrenar en Sportivo Guzmán, para no perder ritmo”. El tucumano, quien remarcó sus deseos de continuar en el cuervo, también subrayó el grupo que se formó para el ascenso.

“Me sentí bien, muy cómodo, se armó un grupo muy bueno, me gusta la provincia. Es difícil que se mantenga el grupo, esa decisión la tomarán el técnico y la dirigencia. El plantel respondió durante el campeonato y el objetivo se logró”.

Además de ser futbolista, Patricio Krupoviesa también se recibió de contador, pero por ahora seguirá ligado al fútbol.

“Desde que fui a Salta me dediqué únicamente al fútbol, pero en algún momento me tocó ejercer. Quiero jugar el Federal A y se extraña Salta, es una ciudad que me gusta y creo que les gusta más a mis familiares que a mi”.

Por último, Krupoviesa, que solamente jugó profesionalmente en Sportivo Guzmán y en San Jorge de Tucumán, volvió a expresar su deseo de estar en Central Norte la próxima temporada. “Vamos a estar a la espera de una llamada, ojalá se dé, tengo muchas ganas de seguir vistiendo esta hermosa camiseta, a la que ya le tengo mucho cariño”.

Medrán, en Paraguay

El técnico Ezequiel Medrán se encuentra en Paraguay arreglando la continuidad de Ronaldo Martínez, y también en la búsqueda de otros jugadores del plantel profesional que no serán tenidos en cuenta en Cerro Porteño.

El entrenador llegará a Salta el 12 de julio y la pretemporada del cuervo arrancaría el 15 del corriente mes. El cuervo aún no sumó ningún refuerzo ni confirmó la continuidad de jugadores del último proceso.