Estos son los principales árbitros que nos robaron frente a Brasil

Oscar Julián Ruiz, el colombiano.

Este ex árbitro internacional integra el equipo de formación de jueces de la Conmebol. Continúa en su puesto a pesar de haber recibido una denuncia sobre acoso sexual a colegas. En su momento, los árbitros Hárold Perilla, Carlos Chávez y Julián Mejía aseguraron que Ruiz les ofreció un crecimiento en sus carreras si accedían a tener relaciones sexuales con él. Apodado el Llanero, fue nombrado como el tercer mejor árbitro de la década 2001-2010.

Leodán González, el uruguayo.

Estuvo al frente del VAR. Su nombre se debe al fanatismo de su padre por el cantante santiagueño Leo Dan. Tomó decisiones polémicas que se seguirán debatiendo hasta la próxima actuación argentina. En la falta de Dani Alves a Agüero dentro del área, el responsable del VAR no le sugirió a Zambrano revisar la acción. Y en el foul de Arthur a Otamendi, si bien el ecuatoriano pidió auxilio tecnológico, González decidió que la acción no debía ser observada por el referí.

Roddy Zambrano, el ecuatoriano.

Este chef que dirigió el partido es dueño de la empresa de catering Catervices fue el encargado de impartir justicia y terminó cocinando a la Selección argentina. En el primer tiempo, el Kun Agüero fue derribado en el área por Dani Alves. Zambrano no quiso asistir al VAR, que podría haber derivado en la anulación del 2 a 0, más un penal y expulsión de Alves. En el segundo tiempo Arthur derribó de un codazo a Otamendi. El “hombre de negro” no fue al VAR e interpretó que no hubo falta.