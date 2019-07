VIDEO Sigue dando qué hablar la separación de Mariana Nannis y Claudio Caniggia

Hace diez días se confirmó lo que ya era un secreto a voces: Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis están separados. La noticia llegó a la prensa luego de que el ex jugador se la confirmara a un amigo vía WhatsApp. Y, por lo que trascendió, habría sido la madre de Alexander y Charlotte la que abandonó, hace ya un año y medio, la casa que el matrimonio compartía en Marbella.

En complicidad con su hijo, Nannis le dejó un mensaje a su ex con un video filmado por el joven que llegó a las manos de la producción de Infama Recargado, por América. En la grabación la mujer confirmó que sigue en la ciudad en la que reside desde hace años y le mandó un duro mensaje a Claudio Paul.

Con su particular estilo, Alexander cuenta en el video que estaba pasando el rato en Marbella junto a su novia, Macarena Herrera; un amigo, Gaby; y su madre. Además, muestra la carta del restaurante como para acreditar su ubicación. “‘Acá estamos, beso para todos”, dice Nannis, destacando su presencia en el video. Y, sin dudarlo, abrazando a su hijo, lanza una frase contundente para el ex futbolista: “Claudito Paul, no seas más mentiroso”.

El mensaje de Nannis estaba dirigido directamente al padre de sus hijos, tras las palabras de Fernando Burlando, su abogado, quien había asegurado que tras abandonar su casa, Mariana no había hablado más con Caniggia. Sin embargo, esto último ya había quedado desmentido días atrás, cuando en El diario de Mariana, por El Trece, se dieron a conocer unos agresivos chats de la pareja.

Según explicaron en Infama Recargado, después de que se confirmara el romance de Caniggia con la modelo Sofía Bonelli, el mismísimo Alexander le habría pedido que termine definitivamente su relación con el ex futbolista porque “le hace mal”.

Mientras se espera un divorcio escandaloso, la novia de Claudio Paul habría hecho llegar a Pamela a la Tarde, por América, la información de que Nannis la acosaba con mensajes a través de distintas vías, incluidas visitas a su casa, por lo cual estaba analizando la posibilidad de acudir a la Justicia.

Por su parte, Mariana habría hecho trascender que su ex la maltrataba psicológicamente tildándola de “gorda” y repitiéndole la frase “andá a trabajar”.