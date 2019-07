Los padres y un hermano de Mauro Martínez, un joven de Tartagal de 23 años de edad detenido hace 4 meses por un supuesto episodio de violencia de género en perjuicio de una chica, llevan adelante una manifestación pacífica y se encadenaron desde la semana anterior en las puertas de la Ciudad Judicial de Tartagal para reclamar por la situación del joven que permanece alojado en la Comisaría 42 de Tartagal.

El temor de los familiares -que aseguran que el muchacho es totalmente inocente del hecho que se le imputa- radica en las condiciones en que se encuentran los detenidos, el nivel de violencia que frecuentemente se produce en esos lugares donde los imputados están alojados meses por delitos graves como homicidios, abuso sexual y robo a mano armada, entre otros.

Hasta el momento y a pesar de que los padres del muchacho se encuentran encadenados en las puertas del edificio judicial, aseguran que ningún magistrado se acercó a ellos para brindarles alguna explicación sobre su situación ni por cuanto tiempo más permanecerá.

Falsas denuncias

Grecia es hermana menor de Mauro Martínez y explicó que "el 4 de abril pasado mi hermano quedó detenido en la Comisaría N´ 42 por violencia de género, amenazas, coacción y desobediencia judicial. Pero hasta el momento no entendemos de dónde la Justicia sacó tantos cargos cuando en realidad lo único que encontró hasta el momento son unas supuestas amenazas que salieron de su cuenta de Facebook contra la chica que lo denunció", comenzó relatando la hermana del detenido.

Siempre negó todo

Grecia precisó que "desde el primer momento mi hermano explicó que jamás le hizo esas amenazas; por eso siempre sospechamos que fue la misma chica que lo denunció y que conocía la clave de la red social que él utilizaba quien subió esas amenazas. Lo más insólito de la situación es que en el momento en el que él ya estaba detenido, sin tener ni una computadora ni un teléfono en su poder estas amenazas seguían subiéndose al Facebook", relató Grecia.

La hermana menor de Mauro está convencida de que solo por despecho "la chica armó todo esto; mi hermano tiene 38 denuncias aunque al ser detenido estas denuncias eran 17 o sea que estando preso las denuncias fueron aumentando. Después de un mes y medio que se encontraba detenido la abogada nos aconsejó que pidamos el juicio abreviado; nuestro estado, pero sobre todo el de Mauro, era desesperante por eso nos dijeron que este tipo de juicio iba a ser mucho más rápido y que supuestamente en un par de semanas iba a recuperar la libertad".

"Lo pensamos mucho porque hacerse cargo de algo que no hizo y que peor sea condenado y quede con antecedentes no era lo ideal pero como nos dijeron que iba a salir en 15 días, como mucho, aceptamos esa propuesta. Pero ya lleva más de 120 días preso y la Justicia no resuelve su situación", graficó la joven.