En el sorteo que se efectuó hace instante en el Consejo Federal del Fútbol Argentino, Central Norte, el único representante salteño en el torneo Federal A, debutará, de visitante, frente a Juventud Unida de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos.

El certamen se iniciará el 1 de septiembre y el cuervo integrará la zona norte, conformada por 15 equipos; mientras la zona sur de la competencia también estará conformada por 15 participantes.

El fixture del cuervo

1ra. fecha - 01/09/19

Juv. Unida (G) vs. C. Norte

2da. fecha - 08/09/19

Central Norte vs. Sarmiento (Ch)

3ra. fecha - 15/09/19

San Martín (F) vs Central Norte

4ta. fecha - 22/09/19

Central Norte vs. Sportivo Las Parejas

5ta. fecha - 29/09/19

Atlético Güemes (SdE) vs. Central Norte

6ta. fecha - 06/10/19

Central Norte vs. Defensores de Pronunciamiento

7ma. fecha - 13/10/19

Douglas Haig vs. Central Norte

8va. fecha -Sábado 19/10/19

Central Norte vs. Boca Unidos

9na. fecha -Jueves 24/10/19

Chaco For Ever vs. Central Norte

10ma. fecha. 03/11/19

Central Norte vs. Crucero del Norte



11ra. fecha .10/11/19

Unión Sunchales vs. Central Norte



12da. fecha - 17/11/19

Central Norte vs. Sportivo Belgrano

13ra. fecha - 24/11/19

Gimnasia (ER) vs Central Norte

14ta. fecha - 01/12/19

Central Norte vs. Defensores de Belgrano

15ta. fecha - 07/12/19

Libre: Central Norte

En la ronda de revanchas previstas para el 26/01/20, hasta el 03/05/20, se invertirá la condición de local.