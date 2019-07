Candelaria Tinelli contó que volvió a vivir con su padre por culpa de la crisis

La hija de Marcelo Tinelli habló sobre la difícil situación que atraviesa el país en materia económica. “Obviamente no me toca como a cualquiera, porque no me voy a quejar porque no me falta nada, sí lo veo por la marca de ropa que tengo que no vende, y tuvimos que cerrar un local”, agregó.

Candelaria Tinelli habló en una entrevista radial sobre la difícil situación actual que atraviesa el país. ‘Obviamente no me toca como a cualquiera, porque no me voy a quejar porque no me falta nada, sí lo veo por la marca de ropa que tengo que no vende, y tuvimos que cerrar un local. En la música también vender entradas es difícil, la gente está muy cuidadosa y está bien‘, reveló.

En diálogo con Migue Granados y Martín Garabal para Últimos Cartuchos (Vorterix), la cantante aseguró que se vio muy golpeada debido a la crisis económica . ‘Tuve que volver a vivir con mi papá por la macrisis‘, comentó.

‘Vivo con mi familia, mi hermano y con mi viejo. Yo viví sola un mes, pero alquilé mi departamento por dos años. Pero ahora me vuelvo a ir. Como dice mi mamá, ’por la plata baila el mono’‘, argumentó sobre su decisión.

En plena promoción de su último trabajo discográfico Yo, Cande cayó al programa vestida de Pantera Rosa, pero para dar la entrevista se sacó el disfraz; la joven habló de varios temas, entre ellos, cómo lidiaba con ser cantante y ser la hija de Marcelo Tinelli.

‘Antes de ir al Bailando me mato, Federico Hoppe me ha llamado mucho e intenta convencerme, mi viejo se hace el boludo, pero él está ahí atrás‘, reconoció cuando le consultaron si participaría del programa de su padre. Y sobre si ve el ciclo, comentó: ‘Me quedo dormida temprano, o me quedo en Instagram‘.

La hija de Marcelo se hizo el primer tatuaje a los 14 años y desde entonces fue sumando diseños en su piel. ‘Ahora ya no sé ni cuántos llevoà se van fundiendo entre sí, unos tapan a otros, van cambiando‘, respondió ante la consulta sobre la cantidad de dibujos que tiene en su cuerpo.

‘Mucha gente me pregunta esto. ¿Cómo voy a tener tatuada la vagina? No, no tengo tatuada la vagina‘, contó en una divertida charla que se extendió por algunos minutos al aire durante la emisión del programa.

Recordemos que después de un año y medio de intenso romance, Cande Tinelli y Luca Bonomi le pusieron fin a su relación hace unas semanas. La cantante borró todas las fotos de su tiempo junto al joven empresario. Él hizo lo mismo. Y hasta el momento no trascendió el motivo de la ruptura.