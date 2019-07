Reconocieron a Laura Cruz, la primera ingeniera nuclear salteña

En un emotivo acto, el vicegobernador Miguel Isa hizo entrega de una distinción en nombre del pueblo de Salta a la ingeniera Laura Cruz.

La flamante ingeniera nuclear y el Vicegobernador compartieron un desayuno donde dialogaron sobre el importante logro académico y sus perspectivas a futuro. Ambos destacaron la valiosa labor del profesor Daniel Córdoba, quien en su taller Física al alcance de todos, prepara y motiva a muchos jóvenes salteños para que se especialicen en carreras relacionadas con la física.

“En nombre de todo Salta hicimos este reconocimiento a la primera ingeniera nuclear que tenemos los salteños. Es un premio al esfuerzo y a la perseverancia” manifestó Isa. “Vamos a acompañarla y apoyarla en los emprendimientos que ella decida tener” agregó. La esposa del Vicegobernador, Elizabeth Kiriaco, hizo entrega de un obsequio floral a la joven.

Laura Cruz tiene 23 años, reside en el barrio Miguel Ortiz de la ciudad de Salta y cursó estudios universitarios en el instituto Balseiro de Bariloche. Luego de tres años de esfuerzo, egresó con el título de ingeniera nuclear.

Durante su encuentro con el Vicegobernador, Cruz rescató lo positivo de su exposición pública por el título obtenido. “Muchas chicas se están interesando en la carrera.



Algunas me contactaron por las redes sociales para preguntarme sobre la carrera y me contaron que algunas no tenían el apoyo de su familia porque consideraban que se trata de una carrera para hombres. Ahora se están motivando y animando a empezar a estudiar y eso me pone muy contenta”.