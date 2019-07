Gastón Sáez fue suspendido por 1 año

El presidente del club San Jorge de Tucumán, Gastón Sáez, fue suspendido por un año para ejercer ese cargo y a los nueve jugadores de esa institución que habían recibido ocho fechas de suspensión les redujeron las penas a dos fechas, tras la sentada que hicieron en la cancha en la final del Federal A ante Alvarado, lo que motivó la finalización del partido y el ascenso del conjunto marplatense a la B Nacional.

El Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino también sancionó con un año de suspensión al dirigente Marcelo Sáez, vocal de la comisión directiva de San Jorge.

Además redujo de ocho a dos fechas las suspensiones de los jugadores Roberto Carrizo, César More, Claudio Pérez, Rolando Serrano, Albano Pavón, Ricardo Tapia, Martín Peralta, Emanuel Cuevas y Carlos Núñez.

El Tribunal se basó en que Carrizo, More, Serrano y Pavón fueron coaccionados por Gastón Suárez y Marcelo Suárez para no continuar con el partido, bajo amenazas de rescindir sus contratos, y la sanción de dos fechas a los nueve jugadores que estaban en cancha se debió al no acatamiento de las órdenes del árbitro santafesino Adrián Franklin de seguir con el desarrollo del partido.

Asimismo, se mantuvieron las 12 fechas de suspensión para el cuerpo técnico compuesto por Víctor Godoy, Víctor Avellaneda, Alejandro Batalla y Luis Álvarez Vega.

También remitió a los tribunales ordinarios con competencia Criminal y Correccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires documentos de descargos con las firmas de Carrizo, More y Serrano, quienes denunciaron que no son de su puño y letra.

Además, tras la decisión de San Jorge de renunciar a intervenir en el Torneo Federal Regional Amateur en la próxima temporada, el club deberá competir en la Liga Tucumana de Fútbol y para participar de las competencias que organice el Consejo Federal deberá ganarse el derecho deportivo en la liga mencionada. San Jorge desistió de seguir jugando el partido ante Alvarado a los cuatro minutos del segundo tiempo, con una sentada de todos sus jugadores en el campo de juego, cuando perdía 1 a 0 (habían igualado sin goles en el partido de ida en Tucumán), en disconformidad con los fallos de Franklin, quien cinco minutos después de ese episodio dio por terminado el cotejo, resultado que fue ratificado luego por el citado Tribunal de Disciplina.