Chiesa: "La carne es inaccesible para muchos" y recomendó comer pollo o pastas

Una fuerte polémica desató este jueves el titular de Confederaciones Rurales Argentinas, Dardo Chiesa, cuando declaró que "el precio de la carne está inaccesible para muchos, pero hay muchas cosas inaccesibles". El dirigente rural, que participó de los encuentros de empresarios con el presidente Macri por el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, defendió sin embargo el valor del alimento "en términos relativos. Que esté caro o barato es relativo. Si uno la compara con otros productos, la carne está barata", dijo en declaraciones radiales.

En esa línea, agregó que "si un kilo de helado cuesta $500, y uno de carne se consigue por algo más de $200, entonces la carne no está cara. O el litro de nafta, que está $50, eso sí que es caro". Durante la entrevista le remarcaron que el helado no es un producto básico de la dieta diaria de los argentinos, a lo que replicó: "Entonces compren pasta. Si uno mira los sustitutos también están caros. Compren pollo, compren cerdo", agregó Chiesa.

Para el ex presidente del Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna de Argentina (IPCVA), parte del problema es que "los argentinos siempre quieren comer carne y que esté barata. Tenemos sondeos donde la gente que come cinco veces a la semana quisiera comer siete, y dicen que el problema es el costo".

Consultado sobre la evolución de los precios, negó que la baja mínima vista en junio pueda profundizarse: "No creo que baje el precio de la carne, Argentina tiene siempre un ascensor para arriba, nunca va para abajo", aseguró.

Consumo en caída



Los datos parecen confirmar lo que dice Chiesa, que los argentinos deberemos resignarnos a considerar "inaccesible" la carne vacuna. El último informe de Ciccra, en la carne vacuna el consumo sigue en baja. Promedió los 50,5 kg/hab/año en enero-mayo de 2019, una caída de 12,1% versus igual período del año pasado.

Cabe recordar que a medidados de abril, desde el gobierno se había anunciado que habría descuentos y la venta de algunos cortes por un valor de $150, algo que finalmente se concretó en sólo cuatro carnicerías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el Ipcva, en tanto, destacaron que los precios aumentaron un 64,3% al mes de mayo.

El titular de la Cámara de la Industria de Carnes de la República Argentina (Ciccra) Miguel Schiariti, fue quien salió al cruce de las declaraciones de Chiesa. "Hablar de consumir menos carne es decir no me importa el consumidor más fiel que tengo. Desde lo económico y comercial no es una frase muy feliz", retrucó.

Y agregó otra polémica: "El tema de que la carne es cara es un mito que no acompaña a la realidad. Si la gente no la puede comprar el problema pasa por el valor del salario, que está muy retrasado". En contrapartida con el consumo interno, las exportaciones crecen a ritmo considerable: en lo que va del año, según la misma entidad, aumentaron más del 70%.

Además, el consumo de cerdo y de pollo continúa creciendo como sustitutos, en una clara señal de la diferencia en los precios y la baja del poder adquisitivo. Se estima que cada argentino comerá cerca de 17 kilos en el año, un récord para el país. Fuente: Crónica