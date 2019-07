"Cinco años después todo sigue igual o peor"

En 2014, ni bien se lanzó la "Revolución Verde", un investigador de la UNSa y el Conicet, Lucas Seghezzo, cuestionó que ese nombre quedaba grande en una ciudad con serios aplazos en los cuatro ejes centrales del programa.

Cinco años después, el doctor en Ciencias Ambientales remarcó que "todo está igual o peor" en el tratamiento de la basura, el arbolado público, la promoción del uso de la bicicleta y la gestión eficiente de la energía.

Seghezzo, exvicedirector del Inenco y exdirector general de Protección Ambiental del Municipio, recordó que el tratamiento adecuado de la basura y la separación de residuos ya eran exigencias del contrato de concesión firmado en 1999. La separación solo funciona en 13 barrios, "cuando ya debería realizarse en toda la ciudad si se hubiera respetado el contrato original", aclaró.

Recalcó, asimismo, que en la operación del vertedero San Javier "se detectaron numerosas deficiencias que nunca fueron corregidas". Entre las más serias, mencionó la insuficiente captación y tratamiento de líquidos lixiviados con alto riesgo de contaminación de aguas superficiales y subterráneas, la presencia de desechos industriales y agroindustriales en sitios vulnerables y trabajo en condiciones insalubres del personal que se dedica a las actividades de reciclado. "Hoy ya no se discute si la cuarta trinchera debe o no contar con una membrana impermeable, pero no se ponen de acuerdo sobre a quién corresponde cubrir su costo", puntualizó. Seghezzo destacó como positiva la captación de biogás, pero aclaró que está por debajo de los niveles deseables por defectos en la operación del relleno sanitario.

Con respecto al arbolado urbano y los espacios verdes, Seghezzo hizo notar que exponen "el abandono de las tareas más básicas de una Municipalidad" y que "no se puede considerar una revolución verde acordarse de plantar árboles luego de años de gestión".

Por otra parte, advirtió que promover el uso de bicicletas en Salta, algo teóricamente bueno, sigue siendo "altamente peligroso" por la inexistencia de suficientes carriles exclusivos, el mal estado de las calles y la falta de educación vial.