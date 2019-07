Cargnello pidió escuchar a los pobres “que sufren por el que quiere ganar a cualquier precio”

Monseñor Mario Cargnello encabezó esta tarde la procesión en honor a la virgen del Perpetuo Socorro y durante la homilía pidió a la virgen que “aprendamos a escuchar el llamado de los pobres”, de las “madres jóvenes” y de aquellas que se encuentran en “rebeldía”. Además hizo un llamado por aquellos jóvenes que no tienen esperanzas.

“Aprendamos a escuchar el llamado de la vida, a cuidar cada elemento, a no abusar de la creación, a ponerla al servicio de todos, en particular de los más pobres que sufren cuando abusamos de la creación, de los que tienen que vivir cerca de basurales, o comer de lo que sacan de la basura”. Y agregó: “De los pobres que sufren por el que quiere ganar a cualquier precio”.

En un defensa a la vida, el arzobispo de Salta pidió a la “Santísima Madre que sepamos también escuchar el llamado de los niños desde los senos de las madres. Quiero agradecerte particularmente por las muchas mamás jóvenes y mayores que nos permiten conocer y que con tanta generosidad se abren al misterio de la vida y la escuchan en el sonido de un hijo que se va gestando, que se hace latido, que se mueve, que la está llamando y la madre le dice que sí y que es acompañada por el esposo, por su compañero, por su familia”.



Y prosiguió: “Pero también el llamado que escuchan las madres que no tienen quien las sostenga y enfrentan solas el desafío de acoger la vida, a ellas especialmente. También de la mamá que no sabe qué hacer, incluso de la mamá que se siente en rebeldía, que puede escuchar el llamado de la vida y que nosotros los cristianos nos pongamos siempre al lado de la mujer que necesita, de la mujer que tiene que abrir el oído para escuchar el llamado de la vida”.

Jóvenes desesperanzados

En otra parte de la homilía, Cargnello pidió “escuchar el llamado de la vida de tantos jóvenes, los que no tienen esperanza, los que se han entregado a las de la droga, de la bebida, de una vida sin compromisos porque han perdido futuro porque no tienen horizonte y pongamos al lado, que ayudemos a los jóvenes que luchan y a los que ya no tienen ni aliento para luchar y a los que buscan salir de sus esclavitudes que estemos al lado para que puedan caminar siempre cantando el himno de la vida”.

Desfile en honor a la virgen gaucha