“Si no pasamos cuartos, no hay semi”, expresó Wanchope Ábila.

Boca avanza en la Copa Libertadores y la posibilidad de enfrentar a River está cada vez más cerca. Esa revancha soñada después de lo que sucedió en Madrid.

Al ser consultado sobre la chance de enfrentar al millonario en la semifinal, el goleador y héroe de Boca frente a Paranaense, Ramón Wanchope Ábila, respondió: “Si no pasamos cuartos (de final), no jugamos semi, no tenemos otra”.

Es que Boca y River pueden verse las caras nuevamente en esta Copa Libertadores y solo en una instancia de semifinal.

Para ello, el xeneize deberá eliminar primero a la Liga de Quito, su rival de los cuartos de final a finales de agosto, mientras que River deberá hacer lo propio frente a Cerro Porteño.

Ábila también analizó la gran victoria de anoche frente a los brasileños: “Sabíamos que iba a ser duro, pero el equipo estuvo sólido, no pasamos sobresaltos, nos costó hacer el gol de la tranquilidad, pero seguimos jugando y tuvimos situaciones, estamos contentos y ahora pensamos en lo que viene”.

Por su parte, Eduardo Salvio expresó su felicidad por el triunfo y su primer gol en Boca.

“Era un partido muy importante para nosotros, teníamos que cerrar la serie, y feliz porque pude hacer un gol con esta camiseta”, dijo el volante.

“Se extrañaba este ambiente (del fútbol argentino), desde que salí a la cancha es un sentimiento muy lindo, solo debo trabajar y hacer las cosas bien dentro de la cancha”, manifestó el ex-Lanús.

Salvio luego opinó sobre Nahitan Nández, quien anoche jugó su último partido en el xeneize: “Es un ejemplo de jugador, le va a hacer falta al equipo, pero bueno, todo Boca está agradecido por todo lo que le dio al club, le deseamos lo mejor”.

Dos que se van

El delantero Cristian Pavón podría irse a préstamo en las próximas horas a Los Ángeles Galaxy, de la MLS estadounidense, “o a un club europeo”, según indicó anoche una alta fuente boquense, que además adelantó que Darío Benedetto, presente en la Bombonera para presenciar el encuentro ante Athlético Paranaense por Copa Libertadores, estará rescindiendo su contrato mañana para sumarse al Marsella.

Además de Benedetto, también asistió a la Bombonera una flamante contratación como el italiano Daniele De Rossi, pero no lo hizo Pavón, cuya partida es inminente.