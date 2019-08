Un sector del último grupo, perteneciente al gremio Ucairra, se opone a la medida por considerar que las tarifas tienen que regir con el mismo valor para los dos servicios. El delegado de ese sindicato, Sergio Salinas, dijo en Buscando Señales por Radio Salta, que en forma de protesta no subirán la tarifa y mañana realizarán una marcha.

El dirigente de los remiseros adelantó que mañana se concentrarán a las 10 en el Campo Histórico de la Cruz y de allí marcharían hacia el centro. Dijo que se sumarán los damnificados por los créditos prendarios UVA, quienes no pueden pagar las cuotas de sus autos.“Nos vamos a manifestar junto con los muchachos que tomaron créditos UVa para poder comprar un auto. Son como cincuenta remiseros que sacaron su auto y no lo pueden pagar. Vamos a salir para el centro para que el presidente de la AMT no de alguna respuesta positiva a nuestro reclamo”. Salinas explicó que otra situación inequitativa entre taxis y remises son las tarifas que deben pagar para poder trabajar. Dijo que esa carga para los remises suma más de 100 mil pesos por año.

“Queremos generarle un ahorro al usuario. No se porque se toma esta decisión en perjuicio nuestro y del usuario. Nosotros no vamos a subir la tarifa.Lo justo es que los dos tanto remiseros como taxistas tengamos la misma tarifa”.