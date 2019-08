¿Por qué Brad Pitt está cada vez mejor?

Brad Pitt en la premiere de Érase una vez en Hollywood en Londres. Foto: Fotonoticias.

Tiene 55 años (para 56) ¿Se imaginan uno así en una fiesta del reencuentro de la promoción del secundario?¡Imposible! Brad Pitt está cada vez más bueno. Y por suerte está la magia del cine para sentirlo más cerca, como una vieja cara (hermosa) conocida a la que de vez en cuando volvemos a ver. Y la película Érase una vez en Hollywood de Quentin Tarantino (se estrena en agosto) nos permite verlo en su versión más canchera y potrísima posible. Y más adelante, ahí nomás en la temporada 2019 (en septiembre) el actor también volverá a ocupar la pantalla vestido de astronauta en Ad Astra, en la que Pitt interpreta a un astronauta que viaja al espacio en busca de su padre que desapareció durante una misión a Neptuno 20 años atrás.

Más canchero, imposible. Brad Pitt a los 55 años y mejor que nunca. Foto: Fotonoticias.

Un hombre mayor

El viejo truco del vino mejorándose en barrica con Brad Pitt se convierte en milagro. Y él mismo lo ratifica diciendo que hacerse mayor tiene sus ventajas y que disfruta de este momento en el que es posible plantearse una nueva masculinidad. ¿¡Algo más?! Lo dijo recientemente en ocasión de hablar sobre el caso Harvey Weinstein, el mega productor detrás de las anteriores películas del director de Pulp Fiction y Kill Bill, entre otras. Para Brad Pitt, la ola de denuncias de abusos cometidos por este mega productor de Hollywood tiene algó en común con lo que sucedió en el seno de la industria del cine en los días de los crímenes del Clan Manson, tema clave de la película de Tarantino. “Creo que todo esto nos he hecho volver a recalibrarnos más de lo que pensamos”, expresó.

Brad Pitt empieza a pensar en su futuro fuera de la pantalla y como productor. Foto: Fotonoticias.

Su cara “baby face” engaña –así llegó desde Oklahoma a Los Angeles a cumplir su sueño- pero Pitt es un hombre mayor que habla como tal, pero también tiene ese baño de recambio generacional que se derramó en los hombres ya hace un par de décadas atrás y se le nota al hablar de su concepto sobre masculinidad.

“Cuando empecé me encantaban Mickey Rourke y Sean Penn porque había rudeza en ellos, que es como se nos enseñó a ser cuando crecimos. Pero también eran vulnerables, crudos y abiertos, y eso es algo que aprecio -declaró Brad Pitt al diario británico The Times- Lo que veo ahora es una nueva masculinidad. Un nuevo hombre que es más vulnerable. No se trata de ser blando ni sentimentaloide, sino que me refiero a un hombre que sabe de sus propias imperfecciones y está alerta y se ocupa de ellas. Y vulnerable, con sentimientos reales, más que ser ese machote intentando hacerse el tipo duro”, reflexiona en actor varias veces elegido por el público como “el hombre más sexy del mundo”.

La vida después de Hollywood

A los 55 años –casado, divorciado con ruido (Jennifer Aniston y Angelina Jolie) y con 6 hijos -Maddox (17), Pax (15), Zahara (14), Shiloh (12) y los gemelos Vivienne y Knox (10)- Brad Pitt siente que cumplió muchísimo de lo que se había propuesto, disfruta de seguir aprendiendo, pero empieza a creer en el final de una etapa. Él cree en el recambio generacional y advierte que no quiere convertirse en un “dinosaurio” en una industria hecha a la medida de los más jóvenes. “No es que no haya papeles interesantes para hombres mayores, pero tengo la sensación de que que cada cosa tiene su propia selección natural”.

Brad Pitt astronautra en el filme de ciencia ficción. Foto: Fotonoticias.

¿Y después qué? El actor que en Érase una vez en Hollywood comparte protagónico con otro bombonazo maduro, Leonardo DiCaprio, siempre expresó que, más allá del cine, disfruta de hacer otras cosas. Y recientemente, en una entrevista a la revista People, volvió a hacer referencia a esa vida después de la pantalla.

“No sé hasta cuando seguiré, pero creo que un día me despertaré y naturalmente sucederá. También me gusta estar detrás de las cámaras, en producción”, advirtió el actor que en 2019 volverá a su personaje de acción que combate contra una invasión zombie en World WAr Z 2. Antes llegará Ad Astra, dirigida por James Gray e inspirada en la mítica novela El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, en la que Pitt se pone el traje espacial para viajar al límite del sistema solar y más allá para encontrar a su padre y revelar un secreto clave para la supervivencia de la Tierra. Chicas… ¡Estamos en buenas manos!