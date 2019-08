La Selección argentina de sóftbol, campeona otra vez

No hay dudas, esta Selección argentina de sóftbol es la más importante de la historia para nuestro país. Lo saben el puñado de fanáticos que tiene este deporte y también los jugadores que ayer se quedaron con la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, tras vencer a Estados Unidos por 5 a 0, a 40 días de la conquista mundial. ¿Algo más?, sí. El equipo finalizó invicto en el torneo jugado en el complejo de Villa María del Triunfo.

La Selección fue contundente y no dejó dudas desde el primer inning. Es que sobre las espaldas de la albiceleste pesaba el campeonato mundial obtenido el 23 de junio en República Checa y también los partidos que había ganado en estos juegos: 4 a 3 en el debut ante México, 1 a 0 a Venezuela, 3 a 0 a Estados Unidos, 8 a 1 a Cuba, 13 a 0 a Perú, 7 a 0 nuevamente ante los estadounidenses y la finalísima fue ante ese mismo rival.

Si bien en la primera entrada no hubo anotaciones, la defensa argentina se mostró sólida y finalizó el juego sin errores. A eso se sumó el poder de bateo que desde la segunda entrada le otorgó la ventaja nacional para ser incansable. El primero fue el short stop Gustavo Godoy, quien encontró un hueco por la segunda base para impulsar a Mariano Montero y Santiago Carril.

La Selección logró estirar la ventaja dos entradas más tarde. Primero fue Federico Eder, tras el impulso de Juan Malarzuk y Teo Miiavacca puso el 4 a 0.

Antes del final del juego solamente quedaría lugar para el sacrificio de Carril, quien bateó un fly al outfield que sirvió para la anotación de Malarzuck. El gran poder de bateo argentino generó que Estados Unidos cambie de pitcher. De nada sirvió porque Argentina hizo los últimos tres outs en el séptimo inning y festejó su primer oro panamericano, tras haber cosechado dos bronce. Uno fue en Santo Domingo 2003 y el otro en Toronto 2015. Justamente hace cuatro años comenzó a cambiar la historia del sóftbol argentino.

El primera base Manuel Godoy dialogó con El Tribuno y contó: “Si en 40 días me decían que iba a ser campeón del mundo y oro panamericano por un lado no lo iba a creer, pero por lado hicimos mucho sacrificio en la previa”.

Godoy dio un detalle de la clave de este equipo: “Jugar en este equipo me hace sentir muy bien y porque es disfrutarlo con hermanos, así lo sentimos porque nos llevamos muy bien y estamos juntos todo el día”.

El bateador designado de la final y Olimpia de plata, Mariano Montero detalló: “Es una satisfacción increíble lo que logramos en este tiempo, es el sueño cumplido de toda mi vida. Hace unos años pensaba qué sería muy lindo lograrlo y con el sacrificio de mucha gente se nos pudo dar. Demostramos ser un equipo que está a la altura de los grandes y hoy somos campeones”.

Al grito de “vamos, vamos, Argentina.... vamos, vamos a ganar”, familiares, amigos y fanáticos alentaron a la Selección de sóftbol en la final de la competencia, pero no fueron los únicos. Varios atletas, entre ellos jugadores del seleccionado de béisbol, Los Gauchos y algunas de Las Leonas como Agustina Consentino, también asistieron al encuentro final que le dio el noveno oro a la delegación argentina y en el que el sóftbol nacional ratificó el mejor momento de su historia.

Paraná es la base y en Salta crece

Históricamente, el sóftbol argentino no fue popular y ni siquiera hoy tiene una expansión hacia todo el país.

Paraná, la capital de Entre Ríos, también es la capital del sóftbol nacional. En esa ciudad se encuentra el estadio Nacional y allí juega la mayoría de los componentes de este equipo que hizo historia.

Nuestra provincia es una de las pocas que también vive el sóftbol de una manera muy particular, aunque especialmente en la rama femenina. Salta cuenta con siete equipos femeninos y aportó jugadores a diferentes seleccionados. Esos conjuntos son Cachorros Azul y Blanco, SantAna Negro y Amarillo, Infernales, Panteras y Fénix, mientras que en el masculino hay diez, aunque en esta rama por el momento solo se disputa bajo la modalidad de slow pitch (lanzamiento lento).

Las otras provincias donde se desarrolla el sóftbol son: Buenos Aires, Santiago del Estero, Tucumán y Mendoza.