Leavy: “Es una alegría como ciudadano poder elegir libremente"

Cerca del mediodía emitió su voto el diputado nacional y precandidato a ocupar en la banca en la Cámara alta, Sergio Leavy, quien expresó: “Acompañé a votar por primera vez a mi hija mayor y es una satisfacción como padre porque como ciudadanos es lo que mejor que nos puede pasar; hoy en día es un acto tan normal que para nuestro país es motivo de una gran alegría”. El dirigente sufragó en la Escuela de Educación Técnica N° 3135.

Leavy señaló: “La jornada arrancó tranquila, con escaso movimiento pero con el paso de las horas los ciudadanos llegan solos, porque no hay movilizaciones. No tengo registro de ningún incidente lo que habla de la madurez cívica que vamos adquiriendo”.

“A nivel nacional vemos la expectativa que genera el resultado en la provincia de Salta. Como no tenemos un gobernador que represente a nuestro espacio me tomaron a mí como referente y tengo permanentes contactos con los candidatos a nivel nacional como con (el candidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires) Axel Kicillof”, explicó Leavy, quien hizo referencia al acuerdo firmado la semana anterior en Santa Fe con el precandidato a presidente Alberto Fernández y los puntos que se incluyeron en el mismo que abarcan a toda la provincia de Salta, no solo al norte provincial.