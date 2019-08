Alfredo Casero, tras conocer los resultados de las PASO 2019: "Lo que pasó me hizo mier..."

Minutos después de conocerse los primeros datos del escrutinio provisorio, Alfredo Casero realizó una transmisión en vivo desde su cuenta en Twitter para manifestar sus sensaciones acerca de las PASO 2019 e intercambiar opiniones con sus seguidores. Desde España, donde está radicado hace dos meses, dijo que "lo que pasó es un desastre" y que "esto termina siendo un chavismo".

"Me gustaría enfocarme en que el peronismo no existe. Hay un montón de cuatro de copas que fueron quedando y fueron creciendo, crecieron las fortunas de los tipos… Cristina de Kirchner que sea la vicepresidente… Esto está pasando y no somos boludos", comenzó con su monólogo Casero, uno de los famosos que más ha apoyado al gobierno de Cambiemos.

"Segundo: la gran tenacidad de Porota, lo tengo que reconocer. Tercero, están acompañados de un pueblo que se olvida de su pasado reciente, o que no tiene el recuerdo de haber pasado situaciones muy parecidas sin dejar nada", indicó.

En ese sentido, continuó: "Me gustaría que me explique Kicillof qué plan de obra tiene. Me encanta que esto pase, como dice Lilita, para cortar un poco la soberbia. Es una cagada el hecho de haberse quedado callado. Esto puede cambiar pero son casi 15 puntos".

El actor les pidió a sus seguidores que "piensen la próxima vez" que vayan a votar. Porque, según su testimonio, si Alberto Fernández gana en las próximas elecciones "vamos a ir a un default, con un tipo que dice que no vamos a pagar, vamos a tener quilombo y va a subir muchísimo el riesgo país". Y aseguró: "Hay que entregar todo lo que se hizo para decir que lo hicieron ellos. Pero entregan millones de dólares en el Banco Central a gente que choreó y nosotros lo vimos por la tele".

"Me duele el culo por esto: haber luchado por lo que me parecía -se sinceró-. La verdad que me hizo mierda, pero lo voy a seguir haciendo. Estoy en España porque trato de buscar trabajo, yo no voy a vivir nunca del Estado. En octubre les van a romper el culo porque la gente va a darse cuenta de algunas cosas que no van a poder cumplir. Es increíble que gane la injusticia, pero este país es así".

Luego respondió algunas preguntas o comentarios que le enviaron sus seguidores y se refirió directamente a los candidatos de las próximas elecciones: "Al Presidente quiero decirle que es probable que la gente no comprenda todo lo que hace, pero siempre se nota la buena voluntad y un buen ingeniero que construye. Y Vidal, una excelente navegadora del caos. Es una pena que volvamos para atrás en el mundo, se nos cagan de risa en la cara. Es increíble. Votaron a Magario. Votaron a Kicillof. Qué bárbaro. La gente está mal. Se murió Argentina".

