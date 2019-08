El técnico canalla, en busca de su tercera victoria consecutiva, mantendría el once titular para enfrentar al ciclón.

Cocca no cambiaría para visitar a San Lorenzo

El director técnico de Rosario Central, Diego Cocca, mantendría la formación del equipo que ganó los dos primeros partidos de la Superliga, contra Atlético Tucumán de visitante y contra Talleres de local, para visitar el sábado a San Lorenzo.

“Hoy creo que Cocca va a mantener el equipo, pero hay que ver porque (el delantero uruguayo Sebastián) Ribas hizo una muy buena práctica y está mucho mejor físicamente”, dijo un allegado al cuerpo técnico del club de Arroyito.

Central venció 1 a 0 a Talleres con los ingresos de los refuerzos Lucas Gamba y Sebastián Ribas, quienes participaron de la jugada del gol de otra flamante incorporación, el volante uruguayo Diego Zabala.

Al respecto, tras derrotar a la T, Cocca elogió el nivel de los refuerzos canallas. El DT sostuvo que “ojalá todos los jugadores tengan un gran nivel y me pongan en el lindo quilombo de tener que elegir a quién pongo”.

Durante el fin de semana, los titulares de Central vencieron en un amistoso a Argentino de Rosario por 2a 1 con goles de los refuerzos uruguayos Ribas y Zabala, mientras que los suplentes hicieron lo propio con dos tantos del volante Néstor Ortigoza.

Ortigoza lució más delgado en esa práctica, ya que realiza un trabajo de acondicionamiento físico acordado con el cuerpo técnico, con el objetivo de ser una alternativa en el banco de suplentes.

Por su parte, los dirigentes de Central esperan que Colo Colo de Chile mejore su oferta de 800 mil dólares por la mitad del pase del volante Leonardo Gil.

“Queremos sacar dos millones de dólares limpios y, si bien hay tiempo hasta el fin de semana, no creo que Colo Colo haga una oferta de ese monto. Por menos de esa plata no nos desprenderemos de Gil”, advirtió un dirigente canalla consultado.

A su vez, un club europeo sigue los pases del enganche Maximiliano Lovera, quien fue observado en el partido que Central le ganó a Talleres en el Gigante de Arroyito.