Por una mentira de su ex estuvo preso 10 meses acusado por violencia de género

Córdoba. Federico Matías Ozán pasó 10 meses en la cárcel a pesar de ser inocente. Su ex novia, Lourdes Mariana Monzoni, lo denunció por violencia de género, golpizas y hasta privación ilegítima de la libertad.

El viernes pasado el damnificado fue absuelto al terminar un juicio en donde se demostró que en realidad es inocente. La mujer acusó nueve hechos de violencia que fueron desestimados. Incluso tenía botón antipánico y cobraba un subsidio que entrega la Provincia a las víctimas de violencia de género.

Los testigos

Para su absolución fue clave lo que dijeron diez testigos, ya que con su testimonio se concluyó que no era culpable de los delitos que se le señalaban. Además, algunas versiones vincularon a su ex pareja con el consumo y venta de drogas.

El hombre, injustamente encarcelado, había sido detenido en octubre de 2018 por pedido del fiscal Cristian Griffi tras la supuesta violación de una orden de restricción.

Ozán pidió que su caso sirva para que haya investigaciones más cautelosas y no se cometan este tipo de errores ‘Ahora, con el tema de violencia de género, cualquier mujer denuncia y si te quiere hundir, te hunde‘, dijo.

Fuente: eldoce.tv / Córdoba