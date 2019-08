Alberto Fernández: “No estamos preparando una economía cerrada y con cepo”

En una entrevista concedida a los periodistas Ernesto Tenembaum y María O’ Donnell, el líder del Frente de Todos analizó los dichos del presidente Mauricio Macri luego de la derrota sufrida en las urnas, adelantó algunos lineamientos de la política económica que proyecta a partir del 10 de diciembre y se refirió a tópicos que generan mucho interés como el derecho al aborto y la relación con los países de la región.

En esta nota, las frases más destacadas del reportaje.

1 - “Macri no me llamó. Por ahí tiene un teléfono que no es el mío”.

2 - Sobre la crisis económica y los dichos de Macri en conferencia de prensa: “¿Qué puedo hacer ahora si no soy nada? Ni siquiera presidente electo. Mi lapicera no firma decretos. ¿Cómo puedo ayudar al Presidente?”‘

3 - “Si el Presidente me quiere escuchar, voy y le cuento lo que hay que hacer. Si Macri piensa que lo puedo ayudar, que lo diga, pero él dice que nosotros somos la causa del problema; él le dice a los mercados que somos una banda de locos”.

4 - La incertidumbre en los mercados: “Los fondos que compran bonos miran lo que valen los papeles y ven que han caído en default. Son precios de un país en default. El mercado ya descuenta que van a ser difíciles de cobrar. Con la construcción que ha hecho Macri es muy difícil‘.

5 - “No estamos preparando una economía cerrada y con cepo. Yo nunca fui eso. Yo fui crítico de Moreno y del cepo que se impuso en su momento”.

6 - “Yo tampoco soy Venezuela, nunca lo fui hasta que a Macri se le ocurrió repetir esta cantinela”.

7 - “¿A quién no le gustaría tener a Lavagna de ministro de economía? Es de los hombres más virtuosos que he conocido. Pero no se qué quiere hacer Lavagna. Fue el único que me llamó para felicitarme”.

8 - “Voy a ser el primer defensor para que Macri termine su mandato el 10 de diciembre”.

9 - La relación con Brasil: “Celebro que Bolsonaro hable mal de mí. Es un misógino, un racista. Yo lo único que le pido es que deje a Lula en libertad. Con Bolsonaro no tengo problema en tener problemas”.

10 - “Yo tengo la decisión política de legalizar el aborto” .

11 - La doble indemnización:

“No creo que sirva la doble indemnización. Nosotros la tuvimos en un momento en que se generaba empleo porque crecía la economía. Estas cosas no se resuelven cambiando la ley laboral”.